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Олег Винник заинтриговал заявлением о своих детях

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Среда 01 декабря 2021 14:33
Олег Винник заинтриговал заявлением о своих детях Олег Винник рассказал, есть ли у него дети (коллаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В шестом выпуске нового сезона шоу "Маска", которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале "Украина", звездные детективы пытались разгадать личность фантастического белого Тигра.

Чтобы рассекретить персонажа, звездные детективы задали ему вопрос, есть ли у него жена.

Участник отметил, что может назвать себя семейным Тигром.

Тогда Оля Полякова и Настя Каменских захотели поинтересоваться, есть ли у участника дети, то есть тигрята, но это вопрос "подбивали" поставить Олега Винника.

"А что оно мне даст? Ну скажет он - есть, а я откуда знаю их всех, тигрят", - сказал Винник.

Олег Винник заинтриговал заявлением о своих детях

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Но потом все-таки сдался под напором коллег.

"Очень нестандартный вопрос - у тебя есть тигрята?" - обратился Олег к участнику шоу.

Но Тигр решил перехитрить артиста и вместо этого задал ему аналогичный вопрос.

Олег Винник заинтриговал заявлением о своих детях

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Стоит отметить, что Винник не комментирует свою личную жизнь, поэтому его ответа с нетерпением ждал весь зал.

"Тигрята? Есть. Есть тигрята", - отметил Винник.

Тогда Полякова решила уточнить, много ли, но этот вопрос звездный детектив гипершоу уже оставил без ответа.

Олег Винник заинтриговал заявлением о своих детях

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Что известно о семейной жизни Винника?

48-летний певец в интервью очень редко затрагивает тему своей личной семейной жизни.

Но ходят слухи, что он женат на младшей на год от него певице Таисии Сватко (сценическое имя - Таюне).

Олег Винник заинтриговал заявлением о своих детяхОлег Винник заинтриговал заявлением о своих детяхОлег Винник заинтриговал заявлением о своих детях

Таюне (фото: instagram.com/taunetaisia)

Также в одном из выпусков ТСН еще в 2018 году журналисты расспросили односельчан артиста, которые поведали, что у Олега и Таисии якобы есть сын-подросток, который учится в Германии.

Сам же Винник никак не комментирует эту информацию.

Олег Винник заинтриговал заявлением о своих детях

Олег Винник заинтриговал заявлением о своих детях

Олег Винник заинтриговал заявлением о своих детях

Таюне и Олег Винник (фото: instagram.com/taunetaisia)

Кстати, Google опубликовал список тех видео, которые смотрели в Украине на YouTube в 2021 году чаще всего. В топ-10 попал в том числе дебютный выпуск первого сезона "Маски".

Ранее мы писали, что Олег Винник потерял родного человека, потому что не имел 50 тысяч на операцию.

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Олег Винник
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