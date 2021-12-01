Олег Винник заинтриговал заявлением о своих детях
В шестом выпуске нового сезона шоу "Маска", которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале "Украина", звездные детективы пытались разгадать личность фантастического белого Тигра.
Чтобы рассекретить персонажа, звездные детективы задали ему вопрос, есть ли у него жена.
Участник отметил, что может назвать себя семейным Тигром.
Тогда Оля Полякова и Настя Каменских захотели поинтересоваться, есть ли у участника дети, то есть тигрята, но это вопрос "подбивали" поставить Олега Винника.
"А что оно мне даст? Ну скажет он - есть, а я откуда знаю их всех, тигрят", - сказал Винник.
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Но потом все-таки сдался под напором коллег.
"Очень нестандартный вопрос - у тебя есть тигрята?" - обратился Олег к участнику шоу.
Но Тигр решил перехитрить артиста и вместо этого задал ему аналогичный вопрос.
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Стоит отметить, что Винник не комментирует свою личную жизнь, поэтому его ответа с нетерпением ждал весь зал.
"Тигрята? Есть. Есть тигрята", - отметил Винник.
Тогда Полякова решила уточнить, много ли, но этот вопрос звездный детектив гипершоу уже оставил без ответа.
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Что известно о семейной жизни Винника?
48-летний певец в интервью очень редко затрагивает тему своей личной семейной жизни.
Но ходят слухи, что он женат на младшей на год от него певице Таисии Сватко (сценическое имя - Таюне).
Таюне (фото: instagram.com/taunetaisia)
Также в одном из выпусков ТСН еще в 2018 году журналисты расспросили односельчан артиста, которые поведали, что у Олега и Таисии якобы есть сын-подросток, который учится в Германии.
Сам же Винник никак не комментирует эту информацию.
Таюне и Олег Винник (фото: instagram.com/taunetaisia)
Кстати, Google опубликовал список тех видео, которые смотрели в Украине на YouTube в 2021 году чаще всего. В топ-10 попал в том числе дебютный выпуск первого сезона "Маски".
Ранее мы писали, что Олег Винник потерял родного человека, потому что не имел 50 тысяч на операцию.