Партнер бізнесвумен Русаліної зізнався у причетності до замовних справ

Фото: під час кругого столу (stopcor.org)

Русаліна додала, що цькування погрозами триває вже четвертий рік

Микола Петренко, з яким довгі роки вела бізнес меценатка Людмила Русаліна, зізнався у своїй причетності до замовних кримінальних справ проти неї.

Про це повідомила сама Русаліна під час круглого столу у пресцентрі "Стоп корупції".

"Місяць тому після моєї прес-конференції мій партнер Микола Петренко у присутності мого адвоката Олени Фролової пізно ввечері повідомив, що за замовними справами стоїть він. Що у нього є ручний кишеньковий слідчий, який повністю виконує його розпорядження. У присутності мого адвоката із вимогою підписати він передав документи, якими мене повністю усувають з мого бізнесу. І сказав: якщо я їх підпишу, то його слідчий закриє кримінальні справи і все буде добре", - повідомила вона.

Русаліна додала, що цькування погрозами та замовними кримінальними справами з метою заволодіння її бізнесом триває вже четвертий рік.

Нагадаємо, Людмила Русаліна - громадський діяч, меценат, підприємець, почесний консул Республіки Сьєрра-Леоне в Україні, президент групи компаній "Петрус".