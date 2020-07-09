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Партнер бизнесвумен Русалиной признался в причастности к заказным делам

Киев, Четверг 09 июля 2020 16:20
Партнер бизнесвумен Русалиной признался в причастности к заказным делам
Фото: во время кругого стола (stopcor.org)
Автор: Styler

Русалина добавила, что травля угрозами продолжается уже четвертый год

Николай Петренко, с которым долгие годы вела бизнес меценатка Людмила Русалина, признался в своей причастности к заказным уголовным делам против нее.

Об этом сообщила сама Русалина во время круглого стола в пресс-центре "Стоп коррупции".

"Месяц назад после моей пресс-конференции мой партнер Николай Петренко в присутствии моего адвоката Елены Фроловой поздно вечером сообщил, что за заказными делами стоит он. Что у него есть ручной карманный следователь, который полностью выполняет его распоряжения. В присутствии моего адвоката с требованием подписать он передал документы, которыми меня полностью устраняют из моего бизнеса. И сказал: если я их подпишу, то его следователь закроет уголовные дела и все будет хорошо", - сообщила она.

Русалина добавила, что травля угрозами и заказными уголовными делами с целью завладения ее бизнесом продолжается уже четвертый год.

Напомним, Людмила Русалина - общественный деятель, меценат, предприниматель, почетный консул Республики Сьерра-Леоне в Украине, президент группы компаний "Петрус".

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