Перебір: Лобода похвалилася черговою нагородою в Москві

Світлана Лобода похвалилася новою нагородою в своєму Instagram
Світлана Лобода отримала премію в головній номінації премії МузТВ і третій рік поспіль стала "Кращою виконавицею". Вона написала зворушливу промову і подякувала за перемогу. Свою подяку вона опублікувала в соціальній мережі Instagram.
Співачка Світлана Лобода написала, що вона дуже довго йшла до такого результату.
"Для мене велика честь і велика відповідальність третій рік поспіль стає ВАШОЮ "Кращою виконавицею"! Я ішла до цього довго! І я знаю ціну кожній перемозі! Кажуть, у житті є тільки два найважливіших дні: день, коли ти з'явився на світ, і день, коли зрозумів, навіщо. Спасибі за вашу любов. Завжди ваша", - написала артистка.
Лобода отримала премію в головній номінації премії МузТВ (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В коментарях Лободу здебільшого привітали з перемогою, але деякі стали ремствувати з приводу того, що три роки поспіль займати це місце вона не гідна:
До привітань приєдналися Вікторія Боня, Аніта Цой, Валерія Кудрявцева та інші зірки.
Лобода отримала премію в головній номінації премії МузТВ (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що раніше Лобода несподівано назвала ім'я батька своєї дочки Тільди.
Також ми писали, що Тілль Ліндеманн продовжує підігрівати чутки навколо його роману зі Світланою Лободою. Нещодавно артист у пісні Ausländer, прем'єра якої відбулася 28 травня, російською мовою зробив визнання в коханні.
Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.