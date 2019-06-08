Перебор: Лобода похвасталась очередной наградой в Москве

Лобода получила приз в главной номинации премии МузТВ (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода похвасталась новой наградой в своем Instagram

Светлана Лобода получила приз в главной номинации премии МузТВ и третий год подряд стала "Лучшей исполнительницей". Она написала трогательную речь и поблагодарила за победу. Свою благодарность она опубликовала в социальной сети Instagram.

Певица Светлана Лобода написала, что она очень долго шла к такому результату.

"Для меня огромная честь и большая ответственность третий год подряд становиться ВАШЕЙ "Лучшей исполнительницей"! Я шла к этом долго! И я знаю цену каждой победе! Говорят, в жизни есть только два самых важных дня: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. Спасибо за вашу любовь. Всегда ваша", - написала артистка.

Лобода получила приз в главной номинации премии МузТВ (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях Лободу по большей части поздравили с победой, но некоторые стали сетовать по поводу того, что три года подряд занимать это место она не достойна:

Поздравляю Вас Светлана! Вы это заслужили!

Вчера радовались Вашей победе, как своей. Спасибо Вам за ваше творчество. Выступление просто пушка! Новые треки просто отпад!!! С нетерпением ждем теперь альбом, шедевральные треки собираются.

Простите, но третий год подряд получать лучшую исполнительницу перебор. Есть и достойнее претенденты.

Круто!!! Поздравляем!!!

Самая лучшая.

К поздравляющим присоединились Виктория Боня, Анита Цой, Валерия Кудрявцева и другие звезды.

Лобода получила приз в главной номинации премии МузТВ (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лобода неожиданно назвала имя отца своей дочери Тильды.

Также мы писали, что Тилль Линдеманн продолжает подогревать слухи вокруг его романа со Светланой Лободой. Недавно артист в песне Ausländer, премьера которой состоялась 28 мая, на русском языке сделал признание в любви.

Ранее Светлану Лободу застали за поцелуями с известным российским шоуменом, который к тому же женат.