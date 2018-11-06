"Перед смертю молився": експерти назвали точну причину смерті репера Mac Miller

Колаж РБК-Україна

Коронер припустив, що сталася трагічна випадковість

Судові медексперти провели всі необхідні аналізи і встановили точну причину смерті відомого американського репера Mac Miller, якого знайшли мертвим у власній спальні 8 вересня 2018 року. Про це пише видання TMZ.

У доповіді судмедекспертів зазначено, що Mac Miller помер від передозування наркотичних речовин. При чому фатальним стало поєднання препаратів, які були виявлені в його організмі – опіодний анальгетик фентаніл, кокаїн і алкоголь.

Коронер припустив, що передозування могло стати випадковим, так як фентанілу і кокаїну окремо було небагато, але їх поєднання стало смертельною дозою.

Також у доповіді зазначено, що Mac Miller був виявлений поліцією в "позі молитви" – він лежав на ліжку на колінах обличчям вниз. З носа музиканта текла кров.

В домі репера були виявлені різні речовини – оксикодон, гідрокодон, стимулятори, заспокійливі засоби, кілька пакетів з білим порошком і порожня пляшка з-під алкогольного напою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий американський репер Mac Miller був виявлений мертвим в своєму власному будинку.

Музиканта виявив його друг, який подзвонив в службу порятунку 911, так як спочатку не зрозумів, що Mac Miller вже мертвий. За попередніми даними, репер помер напередодні вночі від випадкового передозування наркотиками. Йому було всього 26 років.

А також ми розповідали про те, що репер Mac Miller залишив заповіт.

Відео: РБК-Україна