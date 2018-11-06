"Перед смертью молился": эксперты назвали точную причину смерти рэпера Mac Miller

Коллаж РБК-Украина

Коронер предположил, что произошла трагическая случайность

Судебные медэксперты провели все необходимые анализы и установили точную причину смерти известного американского рэпера Mac Miller, которого нашли мертвым в собственной спальне 8 сентября 2018 года. Об этом пишет издание TMZ.

В докладе судмедэкспертов указано, что Mac Miller скончался от передозировки наркотических веществ. При чем фатальным стало сочетание препаратов, которые были обнаружены в его организме – опиодный анальгетик фентанил, кокаин и алкоголь.

Коронер предположил, что передозировка могла стать случайной, так как фентанила и кокаина по отдельности было немного, но их сочетание стало смертельной дозой.

Также в докладе указано, что Mac Miller был обнаружен полицейскими в "позе молящегося" – он лежал на кровати на коленях лицом вниз. Из носа музыканта текла кровь.

В доме рэпера были обнаружены различные вещества – оксикодон, гидрокодон, стимуляторы, успокоительные средства, несколько пакетов с белым порошком и пустая бутылка из-под алкогольного напитка.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный американский рэпер Mac Miller был обнаружен мертвым в своем собственном доме.

Музыканта обнаружил его друг, который позвонил в службу спасения 911, так как изначально не понял, что Mac Miller уже мертв. По предварительным данным, рэпер скончался накануне ночью от случайной передозировки наркотиками. Ему было всего 26 лет.

А также мы рассказывали о том, что рэпер Mac Miller оставил завещание.

Видео: РБК-Украина