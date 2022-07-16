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Співачка Камалія попередила про шахраїв: "роздають" грошову допомогу

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Субота 16 липня 2022 17:28
Співачка Камалія попередила про шахраїв: "роздають" грошову допомогу Співачка Камалія (instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Камалія повідомила, що від її імені діють шахраї і закликала громадян бути обережними.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Так, невідомі розповсюдили інформацію стосовно грошової допомоги, яку нібито співачка пообіцяла надати всім охочим.

"Хочу звернутися до всіх і попередити, що зараз дуже багато шахраїв! Лише на моїх офіційних сторінках в Instagram та Facebook ви можете бачити інформацію, яка відповідає дійсності. У тому числі ту, яка направлена на сімей, які постраждали від війни в Україні. Впевнена, що зловмисники будуть знайдені, покарані та заблоковані назавжди", - прокоментувала Камалія.

Співачка Камалія попередила про шахраїв: &quot;роздають&quot; грошову допомогуСпівачка Камалія попередила про шахраїв: &quot;роздають&quot; грошову допомогуСпівачка Камалія попередила про шахраїв (скриншот)

Камалія підкреслила, що до подібної "допомоги" вона не має ніякого відношення. Швидше за все, шахраї проситимуть людей надати особисті дані банківської карти, щоб списати звідти кошти.

Співачка закликала своїх фанів не вестися на це.

У коментарях користувачі пишуть, що необхідно поскаржитись на публікації та сторінки шахраїв, щоб їх прибрали із соціальних мереж.

Раніше ми повідомляли, що чоловік Камалії подарував їй на день народження мільйон євро.

Також російські окупанти розстріляли під Києвом коней співачки.

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Камалия
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