Певица Камалия предупредила о мошенниках: "раздают" денежную помощь
Украинская певица Камалия сообщила, что от ее имени действуют мошенники и призвала граждан быть осторожными.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Так, неизвестные распространили информацию о денежной помощи, которую якобы певица пообещала предоставить всем желающим.
"Хочу обратиться ко всем и предупредить, что сейчас очень много мошенников! Только на моих официальных страницах в Instagram и Facebook вы можете видеть информацию, которая соответствует действительности. В том числе ту, которая направлена на семей, пострадавших от войны в Украине. Уверена, что злоумышленники будут найдены, наказаны и заблокированы навсегда", - прокомментировала Камалия.
Певица Камалия предупредила о мошенниках (скриншот)
Камалия подчеркнула, что к подобной "помощи" она не имеет никакого отношения. Скорее всего, мошенники будут просить людей предоставить личные данные банковской карты, чтобы списать оттуда деньги.
Певица призвала своих фанов не вестись на это.
В комментариях пользователи пишут, что необходимо пожаловаться на публикации и страницы мошенников, чтобы их убрали из социальных сетей.
Ранее мы сообщали, что муж Камалии подарил ей на день рождения миллион евро.
Также российские оккупанты расстреляли под Киевом лошадей певицы.