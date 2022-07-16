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Певица Камалия предупредила о мошенниках: "раздают" денежную помощь

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 17:28
Певица Камалия предупредила о мошенниках: "раздают" денежную помощь Певица Камалия (instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица Камалия сообщила, что от ее имени действуют мошенники и призвала граждан быть осторожными.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Так, неизвестные распространили информацию о денежной помощи, которую якобы певица пообещала предоставить всем желающим.

"Хочу обратиться ко всем и предупредить, что сейчас очень много мошенников! Только на моих официальных страницах в Instagram и Facebook вы можете видеть информацию, которая соответствует действительности. В том числе ту, которая направлена на семей, пострадавших от войны в Украине. Уверена, что злоумышленники будут найдены, наказаны и заблокированы навсегда", - прокомментировала Камалия.

Певица Камалия предупредила о мошенниках: &quot;раздают&quot; денежную помощьПевица Камалия предупредила о мошенниках: &quot;раздают&quot; денежную помощьПевица Камалия предупредила о мошенниках (скриншот)

Камалия подчеркнула, что к подобной "помощи" она не имеет никакого отношения. Скорее всего, мошенники будут просить людей предоставить личные данные банковской карты, чтобы списать оттуда деньги.

Певица призвала своих фанов не вестись на это.

В комментариях пользователи пишут, что необходимо пожаловаться на публикации и страницы мошенников, чтобы их убрали из социальных сетей.

Ранее мы сообщали, что муж Камалии подарил ей на день рождения миллион евро.

Также российские оккупанты расстреляли под Киевом лошадей певицы.

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Камалия
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