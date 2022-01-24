"Чому він до тебе торкається?" Дочка Полякової розкрила деталі непростих стосунків батька з бойфрендом

Зустріч молодої людини і тата дівчини сталася спонтанно. Денис піднявся в квартиру до Полякових, щоб випити води - хлопця мучила спрага. Вдома опинився Вадим. Маша назвала зустріч двох чоловіків дивним знайомством.

Маша любить дражнити фоловерів (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Вона зізналася, що тато куди суворіше мами – він хоч і не забороняє старшій дочці проводити час з бойфрендом, але і не дуже заохочує їх зустрічі, а контролює контакти молодих людей.

"Батько завжди гірше реагує на хлопців, ніж моя мама. Це завжди так. Мама - вона дуже мила і добра. Але от батько ... Він такий: "Чому він до тебе торкається? Я не дозволю тобі з ним обніматися!". Але він не забороняє нам проводити час разом", -підкреслила Маша.

Маша і Денис люблять нестандартні фотосесії (фото: instagram.com/mashapolyakova)

За словами дівчини, Денис був присутній на сімейному святкуванні Нового року, а також парочка провела три дні на дачі, правда, з закоханими був також батько Маші.

До слова, парочка познайомилася в Інтернеті під час першого локдауну. З того часу між молодими людьми зав'язалися романтичні стосунки.