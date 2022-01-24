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"Чому він до тебе торкається?" Дочка Полякової розкрила деталі непростих стосунків батька з бойфрендом

Автор: Styler

16-річна дочка Олі Полякової, Маша майстерно епатує мережеву публіку - дівчина не звертає увагу на хейт в соцмережах і вважає, що це зайвий привід підняти активність сторінки. Вона непогано заробляє на рекламі і у своєму віці може похвалитися пристойним доходом. Також Маша стала публікувати вельми провокаційні фото з бойфрендом Денисом, які викликають бурхливе обговорення серед фоловерів дочки співачки.

В інтерв'ю сайту "ТСН" Маша розповіла про знайомство свого хлопця Дениса з її батьком Вадимом.

Зустріч молодої людини і тата дівчини сталася спонтанно. Денис піднявся в квартиру до Полякових, щоб випити води - хлопця мучила спрага. Вдома опинився Вадим. Маша назвала зустріч двох чоловіків дивним знайомством.

Маша любить дражнити фоловерів (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Вона зізналася, що тато куди суворіше мами – він хоч і не забороняє старшій дочці проводити час з бойфрендом, але і не дуже заохочує їх зустрічі, а контролює контакти молодих людей.

"Батько завжди гірше реагує на хлопців, ніж моя мама. Це завжди так. Мама - вона дуже мила і добра. Але от батько ... Він такий: "Чому він до тебе торкається? Я не дозволю тобі з ним обніматися!". Але він не забороняє нам проводити час разом", -підкреслила Маша.

Маша і Денис люблять нестандартні фотосесії (фото: instagram.com/mashapolyakova)

За словами дівчини, Денис був присутній на сімейному святкуванні Нового року, а також парочка провела три дні на дачі, правда, з закоханими був також батько Маші.

До слова, парочка познайомилася в Інтернеті під час першого локдауну. З того часу між молодими людьми зав'язалися романтичні стосунки.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова розповіла, як заохочує самостійність дочки - одного разу співачка навіть дозволила дівчині пожити самій на дачі.

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Оля ПоляковаМаша Полякова