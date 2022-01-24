"Почему он к тебе прикасается?" Дочь Поляковой раскрыла детали непростых отношений отца с бойфрендом

Встреча молодого человека и папы девушки произошла спонтанно. Денис поднялся в квартиру к Поляковым, чтобы выпить воды – парня мучила жажда. Дома оказался Вадим. Маша назвала встречу двух мужчин странным знакомством.

Маша любит дразнить фолловеров (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Она призналась, что папа куда строже мамы – он хоть и не запрещает старшей дочери проводить время с бойфрендом, но и не очень поощряет их встречи, а контролирует контакты молодых людей.

"Отец всегда хуже реагирует на парней, нежели моя мама. Это всегда так. Мама – она очень милая и добрая. Но вот отец… Он такой: "Почему он к тебе прикасается? Я не позволю тебе с ним обниматься!". Но он не запрещает нам проводить время вместе", – подчеркнула Маша.

Маша и Денис любят нестандартные фотосессии (фото: instagram.com/mashapolyakova)

По словам девушки, Денис присутствовал на семейном праздновании Нового года, а также парочка провела три дня на даче, правда, с влюбленными был также отец Маши.

К слову, парочка познакомилась в Интернете во время первого локдауна. С тех пор между молодыми людьми завязались романтические отношения.