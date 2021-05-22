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Підтримують Добкіна? "Металіст 1925" обурив харківських уболівальників

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Києва, Субота 22 травня 2021 10:11
Підтримують Добкіна? "Металіст 1925" обурив харківських уболівальників "Металіст 1925" обурив харківських уболівальників (prosportua.com)
Автор: Styler

На одній з будівель Харкова, що належить концерну АВЕК Олександра Фельдмана, поруч з портретом Михайла Добкіна з'явився банер футбольного клубу "Металіст 1925".

Про це пише "Обозреватель".

Так, в один день фірмовий банер ФК "Металіст 1925" змінив портрет власника будівлі, який розміщувався там з березня до останнього часу.

Підтримують Добкіна? &quot;Металіст 1925&quot; обурив харківських уболівальників

Нагадаємо, що на цей час "Металіст 1925" веде боротьбу за вихід в УПЛ, розташувавшись на третьому місці в турнірній таблиці Першої ліги.

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