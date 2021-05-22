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Поддерживают Добкина? "Металлист 1925" возмутил харьковских болельщиков

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Киев, Суббота 22 мая 2021 10:11
Поддерживают Добкина? "Металлист 1925" возмутил харьковских болельщиков "Металлист 1925" возмутил харьковских болельщиков (prosportua.com)
Автор: Styler

На одном из зданий Харькова, принадлежащем концерну АВЭК Александра Фельдмана, рядом с портретом Михаила Добкина появился баннер футбольного клуба "Металлист 1925".

Об этом пишет "Обозреватель".

Так, в один день фирменный баннер ФК "Металлист 1925" сменил размещавшийся там с марта до последнего времени рядом с баннером Добкина портрет собственника здания.

Поддерживают Добкина? &quot;Металлист 1925&quot; возмутил харьковских болельщиков

Напомним, что на данный момент "Металлист 1925" ведет борьбу за выход в УПЛ, расположившись на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

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