Поддерживают Добкина? "Металлист 1925" возмутил харьковских болельщиков

Так, в один день фирменный баннер ФК "Металлист 1925" сменил размещавшийся там с марта до последнего времени рядом с баннером Добкина портрет собственника здания.

Как отмечают местные издания, действия футбольного клуба вызвали бурное негодование.

"Металлист 1925" так и не стал ничем серьезным, несмотря на громкие заявления, а теперь упал ниже плинтуса", - возмущаются болельщики в соцсетях.

Кроме того, сообщается, что на предстоящих осенью выборах мэра клуб может открыто начать поддерживать Добкина. Не исключено, что в качестве официального спонсора.

"Харьков - футбольный город, поэтому внимание Добкина к футбольной теме не удивляет. Удивительно другое - слова "футбол вне политики", похоже в такой ситуации остаются просто словами. И основополагающие принципы УЕФА и ФИФА для владельцев ФК "Металлист 1925" остаются просто ничего не значащей декларацией", - пишут журналисты.