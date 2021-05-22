Поддерживают Добкина? "Металлист 1925" возмутил харьковских болельщиков
"Металлист 1925" возмутил харьковских болельщиков (prosportua.com)
На одном из зданий Харькова, принадлежащем концерну АВЭК Александра Фельдмана, рядом с портретом Михаила Добкина появился баннер футбольного клуба "Металлист 1925".
Об этом пишет "Обозреватель".
Так, в один день фирменный баннер ФК "Металлист 1925" сменил размещавшийся там с марта до последнего времени рядом с баннером Добкина портрет собственника здания.
Напомним, что на данный момент "Металлист 1925" ведет борьбу за выход в УПЛ, расположившись на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.