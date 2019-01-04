"Повний треш": Волочкова викликала подив своєю поведінкою на Мальдівах

Фото: (facebook.com/anastasia.volockova)

Балерина зняла дивні сторіс

Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова знову нагадала про себе дивною витівкою. Зараз артистка відпочиває на Мальдівах, де робить знімки "фірмового" шпагату і знімає сторіс в стані алкогольного сп'яніння. Відповідні фото можна подивитися в Instagram.

Спочатку користувачі звернули увагу на фото Волочкової, яке вона розмістила в соціальній мережі, проте пізніше їх увагу привернуло щось інше.

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Покритикувавши позу Волочкової, користувачі помітили для себе дещо цікаве. Балерина знімала сторіс, щось розповідаючи за кадром. Було чутно, що жінка добряче випила.

Спочатку Волочкова розповіла, що їла макарони, які не повинні бути присутніми в її раціоні. А після показала вихід на пляж і сказала, що боїться туди йти.

Скріншот сторіс: (instagram.com/volochkova_art)

Вранці Волочкова прокинулася як ні в чому не бувало і пішла на пляж. Там вона зробила ще пару знімків.

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Користувачі не змогли обійти стороною ні знімки, ні відео в сторіс і почали бурхливо обговорювати побачене:

"Повний треш";

"Це що зараз було в сторіс?";

"Як вона примудряється пити і при цьому не повніти?";

Скріншот коментарів: (instagram.com/volochkova_art)

Нагадаємо, що Волочкова здивувала "голим" шпагатом в снігу.

Ми писали, що Волочкова шокувала вульгарним фото з коханцем.

Раніше Волочкова різко відповіла шанувальникам на критику.