ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Повний треш": Волочкова викликала подив своєю поведінкою на Мальдівах

STYLERПерсона    04.01.2019 - 12:11
"Повний треш": Волочкова викликала подив своєю поведінкою на Мальдівах
Фото: (facebook.com/anastasia.volockova)

Балерина зняла дивні сторіс

Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова знову нагадала про себе дивною витівкою. Зараз артистка відпочиває на Мальдівах, де робить знімки "фірмового" шпагату і знімає сторіс в стані алкогольного сп'яніння. Відповідні фото можна подивитися в Instagram.

Спочатку користувачі звернули увагу на фото Волочкової, яке вона розмістила в соціальній мережі, проте пізніше їх увагу привернуло щось інше.

&quot;Повний треш&quot;: Волочкова викликала подив своєю поведінкою на МальдівахФото: (instagram.com/volochkova_art)

Покритикувавши позу Волочкової, користувачі помітили для себе дещо цікаве. Балерина знімала сторіс, щось розповідаючи за кадром. Було чутно, що жінка добряче випила.

Спочатку Волочкова розповіла, що їла макарони, які не повинні бути присутніми в її раціоні. А після показала вихід на пляж і сказала, що боїться туди йти.

&quot;Повний треш&quot;: Волочкова викликала подив своєю поведінкою на Мальдівах

Скріншот сторіс: (instagram.com/volochkova_art)

Вранці Волочкова прокинулася як ні в чому не бувало і пішла на пляж. Там вона зробила ще пару знімків.

&quot;Повний треш&quot;: Волочкова викликала подив своєю поведінкою на МальдівахФото: (instagram.com/volochkova_art)

Користувачі не змогли обійти стороною ні знімки, ні відео в сторіс і почали бурхливо обговорювати побачене:

"Повний треш";

"Це що зараз було в сторіс?";

"Як вона примудряється пити і при цьому не повніти?";

&quot;Повний треш&quot;: Волочкова викликала подив своєю поведінкою на Мальдівах

Скріншот коментарів: (instagram.com/volochkova_art)

Нагадаємо, що Волочкова здивувала "голим" шпагатом в снігу.

Ми писали, що Волочкова шокувала вульгарним фото з коханцем.

Раніше Волочкова різко відповіла шанувальникам на критику.

"Не копіюйте її": українська співачка повторила "досягнення" Волочкової Винен каблук: відома супермодель осоромилася на вулиці в Сіднеї
Новини України Анастасия Волочкова
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся