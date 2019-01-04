"Полный треш": Волочкова вызвала недоумение своим поведением на Мальдивах

Фото: (facebook.com/anastasia.volockova)

Балерина сняла странные сторис

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова снова напомнила о себе странной выходкой. Сейчас артистка отдыхает на Мальдивах, где делает снимки "фирменного" шпагата и снимает сторис в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие фото можно посмотреть в Instagram.

Поначалу пользователи обратили внимание на фото Волочковой, которое она разместила в социальной сети, однако позже их внимание привлекло нечто иное.

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Покритиковав позу Волочковой, пользователи заметили для себя нечто поинтереснее. Балерина снимала сторис, что-то рассказывая за кадром. Было слышно, что женщина изрядно выпила.

Сначала Волочкова рассказала, что ела макароны, которые не должны присутствовать в ее рационе. А после показала выход на пляж и сказала, что боится туда идти.

Скриншот сторис: (instagram.com/volochkova_art)

Утром Волочкова проснулась как ни в чем не бывало и пошла на пляж. Там она сделала еще пару снимков.

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Пользователи не смогли обойти стороной ни снимки, ни видео в сторис и принялись бурно обсуждать увиденное:

"Полный треш";

"Это что сейчас было в сторис?";

"Как она умудряется пить и при этом не поправляется?";

Скриншот комментариев: (instagram.com/volochkova_art)

Напомним, что Волочкова опозорилась "голым" шпагатом в снегу.

Мы писали, что Волочкова шокировала пошлым фото с любовником.

Ранее Волочкова резко ответила поклонникам на критику.