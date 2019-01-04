"Полный треш": Волочкова вызвала недоумение своим поведением на Мальдивах

Балерина сняла странные сторис
Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова снова напомнила о себе странной выходкой. Сейчас артистка отдыхает на Мальдивах, где делает снимки "фирменного" шпагата и снимает сторис в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие фото можно посмотреть в Instagram.
Поначалу пользователи обратили внимание на фото Волочковой, которое она разместила в социальной сети, однако позже их внимание привлекло нечто иное.
Фото: (instagram.com/volochkova_art)
Покритиковав позу Волочковой, пользователи заметили для себя нечто поинтереснее. Балерина снимала сторис, что-то рассказывая за кадром. Было слышно, что женщина изрядно выпила.
Сначала Волочкова рассказала, что ела макароны, которые не должны присутствовать в ее рационе. А после показала выход на пляж и сказала, что боится туда идти.
Скриншот сторис: (instagram.com/volochkova_art)
Утром Волочкова проснулась как ни в чем не бывало и пошла на пляж. Там она сделала еще пару снимков.
Фото: (instagram.com/volochkova_art)
Пользователи не смогли обойти стороной ни снимки, ни видео в сторис и принялись бурно обсуждать увиденное:
"Полный треш";
"Это что сейчас было в сторис?";
"Как она умудряется пить и при этом не поправляется?";
Скриншот комментариев: (instagram.com/volochkova_art)
Напомним, что Волочкова опозорилась "голым" шпагатом в снегу.
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