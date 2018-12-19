ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Подерв'янський назвав головні риси "загадкових" росіян

STYLERПерсона    19.12.2018 - 10:55

Відео: YouTube/Телеканал ATR

Відомий український письменник і художник Лесь Подерв'янський вважає, що головні риси росіян - понти, тупа впертість і бажання ображати слабких. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ATR.

Також Подерв'янський назвав росіян дуже дивними людьми, які відрізняються від всіх інших.

Подерв'янський назвав головні риси &quot;загадкових&quot; росіян

Скріншот

"Вони кажуть, що "ми інші, у нас особливі цінності й у нас загадкова душа". У всіх інших людей душа як душа, а у них - загадкова", - сказав письменник.

Загадкова душа, на думку Подерв'янського – це не що інше, як бажання бити й ображати тих, хто слабший за них.

Також нашим північним сусідам, на думку письменника, притаманна така важлива річ, як "понти" та "тупа впертість".

Подерв'янський назвав головні риси &quot;загадкових&quot; росіян

Скріншот

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Styler Подерв'янський розповів про те, що він думає про Марш рівності і чому анархія – це найбільш прийнятний для України державний лад.

Також ми писали про те, що легендарний художник, сценарист, драматург і сатирик висловився про те, як ставиться до політики, а також про те, в якому напрямку рухається Україна.

"Флот своїх не кидає": батьки полоненого командира "Бердянська" розповіли про сина Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії
Новини України писательРосійська Федерація
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся