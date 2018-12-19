Подерв'янський назвав головні риси "загадкових" росіян

Відео: YouTube/Телеканал ATR

Відомий український письменник і художник Лесь Подерв'янський вважає, що головні риси росіян - понти, тупа впертість і бажання ображати слабких. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ATR.

Також Подерв'янський назвав росіян дуже дивними людьми, які відрізняються від всіх інших.

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"Вони кажуть, що "ми інші, у нас особливі цінності й у нас загадкова душа". У всіх інших людей душа як душа, а у них - загадкова", - сказав письменник.

Загадкова душа, на думку Подерв'янського – це не що інше, як бажання бити й ображати тих, хто слабший за них.

Також нашим північним сусідам, на думку письменника, притаманна така важлива річ, як "понти" та "тупа впертість".

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Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Styler Подерв'янський розповів про те, що він думає про Марш рівності і чому анархія – це найбільш прийнятний для України державний лад.

Також ми писали про те, що легендарний художник, сценарист, драматург і сатирик висловився про те, як ставиться до політики, а також про те, в якому напрямку рухається Україна.