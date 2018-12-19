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Подервянский назвал главные черты "загадочных" россиян

STYLERПерсона    19.12.2018 - 10:55

Видео: YouTube/Телеканал ATR

Известный украинский писатель и художник Лесь Подервянский считает, что главные черты россиян - понты, тупое упрямство и желание обижать слабых. Об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.

Также Подервянский назвал россиян очень странными людьми, которые отличаются от всех остальных.

Подервянский назвал главные черты &quot;загадочных&quot; россиян

Скриншот

"Они говорят, что "мы другие, у нас особенные ценности и у нас загадочная душа". У всех остальных людей душа как душа, а у них - загадочная", - сказал писатель.

Загадочная душа, по мнению Подервянского – это не что иное, как желание бить и обижать тех, кто слабее их.

Также нашим северным соседям, по мнению писателя, присуща такая важная вещь как "понты" и "тупое упрямство".

Подервянский назвал главные черты &quot;загадочных&quot; россиян

Скриншот

Напомним, ранее в интервью Styler Подервянский рассказал о том, что он думает о Марше равенства и почему анархия – это самый приемлемый для Украины государственный строй.

Также мы писали о том, что легендарный художник, сценарист, драматург и сатирик высказался о том, как относится к политике, а также о том, в каком направлении движется Украина.

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