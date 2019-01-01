Порошенко особисто привітав українців на Софійській площі (фото)

Петро і Марина Порошенко на Софійській площі (facebook.com/pg/petroporoshenko/)

Президент зустрів Новий рік разом з народом

Президент України Петро Порошенко разом з першою леді в новорічну ніч приїхали на Софійську площу в Києві, щоб особисто привітати українців з Новим 2019 роком. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот посту: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Цеголко зазначив, що Президент приїхав особисто привітати всіх, хто святкує біля головної ялинки країни.

Порошенко прогулявся святкової площею, поспілкувався з народом. У новорічну ніч з Президентом можна було зробити навіть селфи.

Президент Порошенко привітав українців з Новим роком на Софійській площі

Користувачі мережі залишили безліч коментарів, в яких привітали Президента з Новим роком та побажали йому перемоги в наступному році.

"Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Президента Порошенко П. А. і його сім'ю. Спасибі, любимо і поважаємо Петра Олексійовича і неперевершену Марину. Здоров'я і щастя всьому українському народу! Разом з Президентом до перемоги!", - написала Tatyana Krsheminska.

"Вже чекаємо привітання президента від Петра Олексійовича з 2020 роком", - зазначив Vladimir Beresnev.

"Бережіть себе! Підтримуємо, поважаємо, пишаємося! Донеччани з Вами, шановний Петро Олексійович! Сподіваємося на Перемогу!" - підтримала Kucher Elena.

"Перший Президент який зустрічає Новий рік не в своїх .., а серед людей.

Здоров'я і терпіння, Петро Олексеевич. З Новим Роком!", - зазначив Volodymyr Koval.

Скріншот коментарів: facebook.com/pg/petroporoshenko/

У новорічну ніч українці традиційно відкрили шампанське під привітання Президента України.

Нещодавно Порошенко заявив, що 2018 рік став рекордним за кількістю відремонтованих доріг.

Відзначимо також, що соціологи визнали Порошенко головним політиком 2018 року.

Відео РБК-Україна