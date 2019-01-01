Порошенко лично поздравил украинцев на Софийской площади (фото)

Петр и Марина Порошенко на Софийской площади (facebook.com/pg/petroporoshenko/)

Президент встретил Новый год вместе с народом

Президент Украины Петр Порошенко вместе с первой леди в новогоднюю ночь приехали на Софийскую площадь в Киеве, чтобы лично поздравить украинцев с Новым 2019 годом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Скриншот поста: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Цеголко отметил, что Президент приехал лично поздравить всех, кто празднует возле главной елки страны.

Порошенко прогулялся праздничной площадью, пообщался с народом. В новогоднюю ночь с Президентом можно было сделать даже селфи.

Президент Порошенко поздравил украинцев с Новым годом на Софийской площади

Пользователи сети оставили множество комментариев, в которых поздравили Президента с Новым годом и пожелали ему победы в следующем году.

"Поздравляем с Новым Годом и Рождеством Президента Порошенко П. А. и его семью. Спасибо, любим и уважаем Петра Алексеевича и непревзойденную Марину. Здоровья и счастья всему украинскому народу! Вместе с Президентом к победе!", - написала Tatyana Krsheminska.

"Уже ждем поздравления в качестве президента от Петра Алексеевича с 2020 годом", - отметил Vladimir Beresnev.

"Берегите себя! Поддерживаем, уважаем, гордимся! Дончане с Вами, уважаемый Петр Алексеевич! Надеемся на Победу!", - поддержала Kucher Elena.

"Первый Президент который встречает Новый год не в своих .., а среди людей.

Здоровья и терпения, Петр Олексеевич. С Новым Годом!", - отметил Volodymyr Koval.

Скриншот комментариев: facebook.com/pg/petroporoshenko/

В новогоднюю ночь украинцы традиционно открыли шампанское под поздравление Президента Украины.

Недавно Порошенко заявил, что 2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных дорог.

Отметим также, что социологи признали Порошенко главным политиком 2018 года.

Видео РБК-Украина