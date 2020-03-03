Порошенко прокоментував похід сина на концерт репера Face

Порошенко вперше прокоментував похід сина на концерт у Лондоні

Порошенко сказав, що не впливає на рішення сина, але сам на цей концерт не пішов би

П’ятий президент України Петро Порошенко в кулуарах Верховної Ради вперше прокоментував появу свого сина Михайла на концерті російського репера Face у Лондоні.

Порошенко зазначив, що не впливає на рішення сина, але сам такий концерт не відвідав би. "Я б на цей концерт не пішов", - сказав Порошенко.

Своєю чергою, Порошенко також звернув увагу на те, що виконавець Face підтримував акції опозиції в Москві, випустив гостросоціальний альбом, який критикує путінську політику, а також висловлювався проти анексії Кримського півострова.

Нагадаємо, відео з концерту, який відбувся 21 лютого, опублікував нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський. На кадрах видно, як молодий чоловік, схожий на Михайла Порошенка, навіть підіймався на сцену.