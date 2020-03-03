Порошенко прокомментировал поход сына на концерт рэпера Face

Порошенко впервые прокомментировал поход сына на концерт в Лондоне

Порошенко сказал, что не влияет на решение сына, но сам на этот концерт не пошел бы

Пятый президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады впервые прокомментировал появление своего сына Михаила на концерте российского рэпера Face в Лондоне.

Порошенко отметил, что не влияет на решение сына, но сам такой концерт не посетил бы. "Я бы на этот концерт не пошел", - сказал Порошенко.

В свою очередь, Порошенко также обратил внимание на то, что исполнитель Face поддерживал акции оппозиции в Москве, выпустил остросоциальный альбом, который критикует путинскую политику, а также высказывался против аннексии Крымского полуострова.

Напомним, видео с концерта, который состоялся 21 февраля, опубликовал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. На кадрах видно, как молодой человек, похожий на Михаила Порошенко, даже поднимался на сцену.