Порошенко з дружиною сходили на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі

Фото: Марина і Петро Порошенко (прес-служба)

Подружжя Марина і Петро Порошенко подивилися український комедійний фільм "Наші котики"

П'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною разом з ветеранами АТО подивилися комедійну стрічку "Наші котики" режисера Володимира Тихого, яка була створена в копродукції України, Канади і США. Про це він розповів на своїй старнице в Facebook.

Фільм розповідає про пригоди українських добровольців на Донбасі, які в 2014 році пішли захищати Україну від російсько-терористичних військ.

"Наші Котики/Lethal Kittens - фільм про супергероїв, які живуть серед нас. Про тих, хто зберігає бойовий дух і добрий гумор у найскладніших обставинах. Про тих, хто дивлячись в очі смерті, сміливо говорить їй: "Пішла геть!" Про тих, хто вибрав свободу ціною власного життя. Про тих, хто ніколи не здасть Батьківщину на поталу ворогові", - написав Порошенко.

За словами Порошенка, всі позитивні відгуки про цей фільм виявилися виправданими. "Це приклад абсолютно нового стилю фільмів про війну за незалежність України - прекрасне поєднання гумору і драми, реалізму і містики", - додав Порошенко.

Крім того, п'ятий президент подякував творчу команду за професіоналізм, додамо, що вони "зробили фантастичну роботу".

Звертаюся до власників кінотеатрів: продовжуйте прокат "Наших Котиків"! Цей чудовий фільм подивилося близько 100 000 глядачів, а мільйони ще хочуть подивитися. Тому швидше в кінозали - сміятися і не здаватися разом з "Нашими котиками", - закликав Порошенко

Нагадаємо, раніше подружжя Марина і Петро Порошенко відвідали показ українського кіно "Пекельна Хоругва" режисера Михайла Кострова за мотивами твору Сашка Лірника.