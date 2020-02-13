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Порошенко с женой сходили на фильм на "Наши котики" о добровольцах на Донбассе

STYLERПерсоны    13.02.2020 - 14:49
Порошенко с женой сходили на фильм на "Наши котики" о добровольцах на Донбассе
Фото: Марина и Петр Порошенко (пресс-служба)

Супруги Марина и Петр Порошенко посмотрели украинский комедийный фильм "Наши котики"

Пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной вместе с ветеранами АТО посмотрели комедийную киноленту "Наши котики" режиссера Владимира Тихого, которая была создана в копродукции Украины, Канады и США. Об этом он рассказал на своей старнице в Facebook.

Фильм рассказывает о приключениях украинских добровольцев на Донбассе, которые в 2014 году пошли защищать Украину от российско-террористических войск.

"Наши Котики/Lethal Kittens - фильм о супергероях, которые живут среди нас. О тех, кто сохраняет боевой дух и добрый юмор в самых сложных обстоятельствах. О тех, кто глядя в глаза смерти, смело говорит ей: "Пошла вон!" О тех, кто выбрал свободу ценой собственной жизни. О тех, кто никогда не сдаст Родину на растерзание врагу", - написал Порошенко.

По словам Порошенко, все положительные отзывы об этом фильм оказались оправданы. "Это пример совершенно нового стиля фильмов о войне за независимость Украины - прекрасное сочетание юмора и драмы, реализма и мистики", - добавил Порошенко.

Кроме того, пятый президент поблагодарил творческую команду за профессионализм, добавим, что они "сделали фантастическую работу".

"Обращаюсь к владельцам кинотеатров: продолжайте прокат "Наших Котиков"! Этот замечательный фильм посмотрело около 100 000 зрителей, а миллионы еще хотят посмотреть. Поэтому скорее в кинозалы - смеяться и не сдаваться вместе с "Нашими котиками", - призвал Порошенко

Напомним, ранее супруги Марина и Петр Порошенко посетили показ украинского кино "Адская Хоругвь" режиссера Михаила Кострова по мотивам произведения Саши Лирника.

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