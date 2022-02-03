Позитив розкрив гірку правду про тата, з яким не бачився 16 років: "у нього був такий же батько"

Екс-учасник дуету "Время и Стекло" і групи MOZGI Позитив (Олексій Завгородній) тільки недавно розповів важку історію його сім'ї - виявилося, що з 16-ти років артист ріс без батька . Чоловік кинув сім'ю, а майбутньому співакові довелося швидко подорослішати та взяти відповідальність за рідних людей – маму, бабусю і сестру – на себе.

Про те, як склалися його стосунки з татом і причини відходу чоловіка з сім'ї Позитив розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу Лізи Дідковської.

Новина про розлучення батьків наздогнала майбутнього артиста, коли вони з сестрою були за кордоном.

Олексій рано подорослішав (instagram.com.positiff)

"Я в той час навчався у Великобританії, був у Кембриджі. Ми з сестрою були самостійними - прожили два роки без батьків, були в гуртожитку, потім зі студентами знімали будинок. В цей час пішли розвали у мами й тата. Вони були задовго до цього. Ми розуміли, до чого це йде. Ми знали, хто у нас тато, який у нього характер", - зазначив він.

Олексій вважає, що всі проблеми у відносинах у людей з дитинства, не виняток і його батько. Він розуміє, що чоловік не вмів і знав, як чинити по іншому.

"У нього був такий тато, він такий. Я його не розумію з боку дитини, чоловіка. Але в його розумінні, як він мислить, як він думає - його дії були виправдані", - філософськи зазначає музикант.

Позитив не проти зустрітися з батьком, але тато інтересу не проявляє ( instagram.com.positiff)

Після відходу з сім'ї, батько Позитива навіть не виявив бажання поспілкуватися з сином.

"Ми не спілкувалися. Він сам не робив жодних кроків. У мене пішла кар'єра. Я зрозумів, що повинен утримувати маму, сестру, бабусю і дідуся. Ніби як він сказав: Це все ваша мама. Я потім все поясню. І ми потім не зідзвонювалися. Просто я раніше подорослішав і сім'я ця рано закінчилася для мене і сестри", - розповів артист.

Олексій дуже трепетно ставиться до мами та сестри (instagram.com.positiff)

Проте нещасною дитиною співак себе не вважає - все дитинство провів з татом. Сім'я жила в достатку і ні в чому не потребувала.

Олексій встиг помандрувати й подивитися світ. Але потім батько співака пішов з сім'ї та звичне життя розвалилося. Співак зумів знайти у вчинку рідної людини позитивний досвід для себе.

"Мене тато навчив своїм прикладом, як добре ставитися до жінок. Я завжди думаю, що треба любити жінок, треба їм максимально все давати. Тому що антипод такий є - тато. Він в мені пробудив раннього чоловіка, я йому за це вдячний. Своїм таким вчинком він зробив з мене чоловіка", - зріло міркує співак.

Зараз у батька Олексія спільний бізнес зі звідними братами та сестрами артиста. Співак не проти побачитися з татом, поспілкуватися, він передчуває теплу зустріч з обіймами з душевною розмовою, ось тільки рідна людина поки інтересу та ініціативи не виявила.