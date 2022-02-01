ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Позитив заявив про розпад "Время и Стекло" через Дорофєєву: він зізнався, як до неї тепер ставиться

Новость на русском →
Вівторок 01 лютого 2022 09:23
Позитив заявив про розпад "Время и Стекло" через Дорофєєву: він зізнався, як до неї тепер ставиться Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Новина про розпад гурту "Время и Стекло" в 2020 році застала шанувальників дуету зненацька. Вони не могли повірити, що Позитив (Олексій Завгородній) і Надя Дорофєєва більше не виступатимуть разом. Обидва артисти заявили про запуск сольної кар'єри. Але що насправді стояло за рішенням припинити роботу колективу?

Про причини розпаду дуету і стосунки з екс-партнеркою по групі Надею Дорофєєвою Позитив розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу Лізи Дідковської.

Олексій зазначив, що ініціатором розпаду колективу стала саме Надя. Після того, як артисти поговорили між собою, вони озвучили рішення продюсерам – Потапу та Ірині Горовій.

Позитив заявив про розпад &quot;Время и Стекло&quot; через Дорофєєву: він зізнався, як до неї тепер ставиться

Надя і Олексій зуміли створити успішний дует (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Всі дівчатка, що працюють в групах, хочуть у підсумку бути сольними артистками. У нас була розмова, коли Надя сказала: ми загралися з дуетом, давай закривати наш проект і йти далі. Вона мені просто сказала: я хочу йти сольно. Як мені здавалося, це дурна ідея, я б міг ще попрацювати в групі, я думаю, що і Надя. Але її завзяття і тяга, вона не зупинила", - зазначив Позитив.

Сольна кар'єра Наді пішла в гору, а ось Олексій все ще не презентував дебютний сингл, але найближчим часом збирається це зробити, адже музичний матеріал чекає свого відповідні години.

Позитив запевняє, що їх з Дорофєєвою пов'язують прекрасні відносини, вони регулярно перетинаються на робочому місці і ні про які конфлікти і сварки не може бути й мови.

"У нас дружні стосунки. Паралельно з цим ми компаньйони і партнери по успіху. Ми працюємо в одній студії, я чую будь-які демки, які вона записує, колаборації. Часто вона може запитати мою думку, і мені приємно. Те ж саме по моїх треках, які я збираюся випускати, – я ставлю їй і питаю думку", — поділився подробицями артист.

Він також згадав, як відбулося їх перше знайомство з Надею. Це сталося на фестивалі "Чорноморські ігри". Як Дорофєєва, так і Завгородній приїхали на конкурс як запрошені гості. Позитив потрапив на саунд-чек до Наді, і був підкорений її голосом і талантом. Він навіть зняв виступ дівчини на камеру, а запис досі зберігаєься у нього.

Нагадаємо, що Позитив в інтерв'ю також розкрив причини свого розлучення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Потап Надя Дорофеєва Позитив
LITE
Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделі
Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделі