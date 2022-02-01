Позитив заявил о распаде "Время и Стекло" из-за Дорофеевой: он признался, как к ней теперь относится

Новость о распаде группы "Время и Стекло" в 2020 году застала поклонников дуэта врасплох. Они не могли поверить, что Позитив (Алексей Завгородний) и Надя Дорофеева больше не будут выступать вместе. Оба артиста заявили о запуске сольной карьеры. Но что на самом деле стояло за решением прекратить работу коллектива?

Алексей отметил, что инициатором распада коллектива стала именно Надя. После того, как артисты поговорили между собой, они озвучили решение продюсерам – Потапу и Ирине Горовой.

Надя и Алексей сумели создать успешный дуэт (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Все девочки, работающие в группах, хотят в итоге быть сольными артистками. У нас был разговор, когда Надя сказала: мы заигрались с дуэтом, давай закрывать наш проект и идти дальше. Она мне просто сказала: я хочу идти сольно. Как мне казалось, это глупая идея, я бы мог еще поработать в группе, я думаю, что и Надя. Но ее рвение и тяга, она не остановила", — отметил Позитив.

Сольная карьера Нади пошла в гору, а вот Алексей все еще не презентовал дебютный сингл, но в ближайшее время собирается это сделать, ведь музыкальный материал ждет своего подходящего часа.

Позитив уверяет, что их с Дорофеевой связывают прекрасные отношения, они регулярно пересекаются на рабочем месте и ни о каких конфликтах и размолвках не может быть и речи.

"У нас дружеские отношения. Параллельно с этим мы компаньоны и партнеры по успеху. Мы работаем в одной студии, я слышу любые демки, которые она записывает, коллаборации. Часто она может спросить мое мнение, и мне приято. То же самое по моим трекам, которые я собираюсь выпускать, – я ставлю ей и спрашиваю мнение", — поделился подробностями артист.

Он также вспомнил, как произошло их первое знакомство с Надей. Это случилось на фестивале "Черноморские игры". Как Дорофеева, так и Завгородний приехали на конкурс в качестве приглашенных гостей. Позитив попал на саунд-чек к Наде, и был покорен ее голосом и талантом. Он даже снял выступление девушки на камеру, а запись до сих пор хранится у него.