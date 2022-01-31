Позитив раскрыл новые подробности болезненного развода: жена всю жизнь жила с ревностью

В прошлом году экс-участник дуэта "Время и Стекло" и группы MOZGI Позитив (Алексей Завгородний) и его жена, дизайнер Анна Андрийчук развелись – молодые люди встречались с 16-ти лет, а в браке были целых 13, но их история любви закончилась. Оба партнера уважительно и тепло отзываются друг о друге, но поклонников интересуют, что же все-таки привело к разладу в крепкой звездной семье.

В интервью для YouTube-канала Лизы Дидковской раскрыл ранее неизвестные подробности о своем разводе и браке.

Когда молодые люди познакомились, Алексей как раз участвовал в молодежном фестивале уличной культуры Snickers Урбания, был ведущим, МС, колесил с мини-туром по украинским городам в плацкартном вагоне.

Позитив и Анна не сразу приняли решение о разводе (фото: instagram.com/annchuk)

"Она думала, что это игра. Парень такой полу артист. Потом пошли клипы, концерты, и она не готова была к этому", – рассказал Алексей.

Влюбленные вместе росли, развивались, но в какой-то момент отношения дали трещину. Пред официальным разводом пара около двух лет жила отдельно - молодые люди разбирались в чувствах и отношениях.

"Мы были долгое время вместе, и какая-то токсичность пошла. Мы купили квартиру, я сказал: Ты живи, а я уеду. И я снял квартиру, чтобы понять: соскучимся, не соскучимся. У всех есть свои амбиции, какой-то характер выстреливает. И с моей, и с ее стороны все начало сыпаться", - поделился Позитив.

Пара была вместе 15 лет (фото: instagram.com/annchuk)

Супруги не слышали друг друга, перестали понимать, накопился ряд причин, которые и спровоцировали разлад в семье.

"Это время, характер формируется (мы же практически детьми встретились), круг общения, дружба с кем-то. По моим ощущениям это было так. Вяленько все как-то разошлось", - заявил артист.

"Лучше всего для любой пары слышать друг друга, не пытаться язвить, подкалывать по-черному, ревность – один из самых больших деструктивов в отношениях", - дал совет парам в кризисе Алексей.

По словам Завгороднего, он переживал развод сложно и депрессивно, но его спасал плотный концертный график, занятость, в это же время его жена осталась дома наедине со своими мыслями, и девушке пришлось сложнее.

Позже Позитив увидел видео супруги из Мексики. В рамках реалити-шоу Насти Каменских "Девочки рулят", Анна записала монолог, в котором сообщила о разрыве отношений с мужем и своих переживаниях.

Позитив с женой дружили семьями с Потапом и Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Мне не понравилось, что она захотела сделать это так публично, так приторно. Хочешь быть популярной в этом плане – ну, давай! Добро пожаловать в шоу-бизнес. Я молчал, потому что я не хотел из этого ничего делать, это же наши личные отношения. Зачем фильм снимать этот? Мне не понравилось, потому что это одобрила Настя (Каменских - ред.), потому что это знал Леша (Потап – ред.)", - признался он.

Что касается измен в паре, то Алексей категорически отрицает этот факт, но отмечает, что его экс-супруга ревновала мужа-артиста.

"Она всю жизнь жила с ревностью ко всем и ко всему. И это была большая ошибка. И Аня об этом знала", - отметил Позитив.

К слову, развод сына сложно переживала мама Завгороднего. Именно она посмотрела интервью экс-невестки для программы "Светская жизнь" и нашла много несостыковок в ее словах.

Мама Алексея тяжело переживала его развод (фото: instagram.com.positiff)

"Мама сказала, что странные факты есть, о которых она (Анна Андрийчук – ред.) говорит, они не сходятся, даты. Маме неприятные были многие вещи. Конечно же, любой женщине это сложно", - рассказал о реакции родного человека певец.

В то же время, Алексей трепетно относится к совместному прошлому с бывшей и желает Анне только счастья.

"Когда-то я этой женщине пообещал, что она должна быть счастлива, я сделаю ее счастливой. Если не я, то я в любом буду всегда каким-то Ангелом-Хранителем. Я никогда в жизни не забиваю на человека, который прошел со мной такой большой путь. Я всегда буду переживать, любой звонок, если нужна помощь, любой разговор - я всегда буду рядом", - заверил музыкант.