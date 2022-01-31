Позитив розкрив нові подробиці хворобливого розлучення: дружина все життя жила з ревнощами

У минулому році екс-учасник дуету "Время и Стекло" і гурту MOZGI Позитив (Олексій Завгородній) і його дружина, дизайнер Анна Андрійчук розлучилися - молоді люди зустрічалися з 16-ти років, а в шлюбі були цілих 13, але їх історія кохання закінчилася. Колишні партнери шанобливо і тепло відгукуються один про одного, але шанувальників цікавлять, що ж все-таки призвело до розладу в міцній зірковій родині.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Лізи Дідковської співак розкрив раніше невідомі подробиці про своє розлучення і шлюб.

Коли молоді люди познайомилися, Олексій якраз брав участь у молодіжному фестивалі вуличної культури Snickers Урбанія, був ведучим, їздив з міні-туром по українських містах у плацкартному вагоні.

Позитив і Анна не відразу прийняли рішення про розлучення (фото: instagram.com/annchuk)

"Вона думала, що це гра. Хлопець такий напівартист. Потім пішли кліпи, концерти, і вона не готова була до цього", – розповів Олексій.

Закохані разом росли, розвивалися, але в якийсь момент відносини дали тріщину. Перед офіційним розлученням пара близько двох років жила окремо - молоді люди розбиралися в почуттях і стосунках.

"Ми були довгий час разом, і якась токсичність пішла. Ми купили квартиру, Я сказав: ти живи, а я поїду. І я винайняв квартиру, щоб зрозуміти: скучимо, не скучимо. У всіх є свої амбіції, якийсь характер вистрілює. І з мого, і з її боку все почало сипатися", - поділився Позитив.

Пара була разом 15 років (фото: instagram.com/annchuk)

Подружжя не чуло один одного, перестало розуміти, накопичився ряд причин, які і спровокували розлад в сім'ї.

"Це час, характер формується (ми ж практично дітьми зустрілися), коло спілкування, дружба з кимось. За моїми відчуттями це було так. В'яленько все якось розійшлося", - заявив артист.

"Найкраще для будь-якої пари чути один одного, не намагатися зачепити, підколювати по-чорному, ревнощі – один з найбільших деструктивів у відносинах", - дав пораду парам в кризі Олексій.

За словами Завгороднього, він переживав розлучення складно і депресивно, але його рятував щільний концертний графік, зайнятість, водночас його дружина залишилася вдома наодинці зі своїми думками, і дівчині довелося складніше.

Пізніше Позитив побачив відео дружини з Мексики. В рамках реаліті-шоу Насті Каменських "Девочки рулят", Анна записала монолог, в якому повідомила про розрив відносин з чоловіком і свої переживання.

Позитив з дружиною дружили сім'ями з Потапом і Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Мені не сподобалося, що вона захотіла зробити це так публічно, так слолодко. Хочеш бути популярною в цьому плані - ну, давай! Ласкаво просимо в шоу-бізнес. Я мовчав, тому що я не хотів з цього нічого робити, це ж наші особисті відносини. Навіщо фільм знімати цей? Мені не сподобалося, тому що це схвалила Настя (Каменських - ред.), тому що це знав Льоша (Потап – ред.)", - зізнався він.

Що стосується зрад в парі, то Олексій категорично заперечує цей факт, але зазначає, що його екс-дружина ревнувала чоловіка-артиста.

"Вона все життя жила з ревнощами до всіх і до всього. І це була велика помилка. І Аня про це знала", - зазначив Позитив.

До слова, розлучення сина складно переживала мама Завгороднього. Саме вона подивилася інтерв'ю екс-невістки для програми" Світське життя " і знайшла багато нестиковок в її словах.

Мама Олексія важко переживала його розлучення (фото: instagram.com. positiff)

"Мама сказала, що дивні факти є, про які вона (Анна Андрійчук – ред.) каже, вони не сходяться, дати. Мамі неприємні були багато речей. Звичайно ж, будь-якій жінці це складно", - розповів про реакцію рідної людини співак.

Водночас Олексій трепетно ставиться до спільного минулого з колишньою і бажає Ганні тільки щастя.

"Колись я цій жінці пообіцяв, що вона повинна бути щаслива, я зроблю її щасливою. Якщо не я, то я в будь-якому буду завжди якимось Яголом-Охоронцем. Я ніколи в житті не забиваю на людину, яка пройшла зі мною такий великий шлях. Я завжди буду переживати, будь-який дзвінок, якщо потрібна допомога, будь-яка розмова - я завжди буду поруч", - запевнив музикант.