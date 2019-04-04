Позорисько: Лобода розлютила фанатів своїм несмаком

Світлана Лобода знову засмутила своїх прихильників
Світлана Лобода в черговий раз оскандалилася невдалим вибором наряду. Цього разу співачка розлютила фанатів своїм несмаком і циганщиною. Зірка виклала декілька фото в Instagram з недавнього концерту .
Але сценічне вбрання, в якому було все: капелюхи, волани, окуляри, блискітки, паєтки, персні, ну і звичайно ж багато голого тіла, шанувальники охрестили НЛО-стайлем. Виконавицю звинувачують у тому, що вона занадто зазналася і стала шалено пафосною.
В коментарях фолловери Світлани Лободи затаврували її за цілковитий несмак, який демонструє відверту неповагу до шанувальників.
Лобода розлютила шанувальників фото в Instagram (instagram.com/lobodaofficial/)
Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода заплатила за свій головний хіт - "Твои глаза" смішну суму. Композитор-самоук продав своє творіння виконавиці за дуже скромні гроші.
До речі, нещодавно Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінку на одному з останніх концертів.