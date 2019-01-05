Принц Гаррі візьме участь у підготовці оборони від російського вторгнення

Колаж РБК-Україна

Поки не відомо чи поїде Меган Маркл на підготовку до Зимових військових ігор

Принц Гаррі готується до участі в Зимових військових іграх в Норвегії, які підтримуються британським урядом. Військові ігри в 2019 році будуть спрямовані на підготовку контратаки на можливу агресію з боку Росії, повідомляє Daily Mail.

Військові називають онука королеви Великобританії Єлизавети II кодовим ім'ям "Н". Під час навчань спецназ буде стрибати з парашутом і плавати на човні.

Принц Гаррі приєднається до більш ніж тисячі елітних королівських моряків для захисту скандинавської нації від передбачуваного російського вторгнення, яке розглядається як можливе. Як повідомляється, це одне з найбільших військових навчань в Арктиці за останні 20 років.

Акція є демонстрацією сили проти російської агресії на тлі жорсткої геополітичної напруженості, що нагадує найгірші часи холодної війни.

У 2017 році принц Гаррі став головою королівської морської піхоти, замінивши герцога Единбурзького. 34-річний колишній капітан армії проведе кілька днів, спостерігаючи за багатомільйонними військовими іграми. Поки не ясно, чи вирушить вагітна дружина принца Гаррі Меган Маркл у Норвегію, чи залишиться у Великобританії.

Джерело видання 4 січня ввечері підтвердило, що принц Гаррі відвідає військові ігри з офіційним візитом.

"Він не буде у формі, це візит. Він збирається показати свою підтримку військам", — сказало джерело журналістам Mail.

Як повідомляється, у Військових іграх візьмуть участь близько 8 тисяч осіб. Великобританія надасть легкоброньовані кораблі, мінометні, ракетні, артилерійські і протитанкові засоби. Повідомляється, що в "битві" беруть участь спеціальні сили і загони, які давно займаються підготовкою удару проти Росії.

Нагадаємо, що раніше принци Гаррі та Вільям з дружиною побували на різдвяному обіді Єлизавети II.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон сходила з дітьми за подарунками в дисконтний магазин.

Також повідомлялося, що принц Гаррі відмовився від сімейної традиції заради Меган Маркл.