Принц Гарри поучаствует в подготовке обороны от российского вторжения

Коллаж РБК-Украина

Пока не известно поедет ли Меган Маркл на подготовку к Зимним военным играм

Принц Гарри готовится к участию в Зимних военных играх в Норвегии, которые поддерживаются британскими властями. Военные игры в 2019 году будут направлены на подготовку контратаки на возможную агрессию со стороны России, сообщает Daily Mail.

Военные называют внука королевы Великобритании Елизаветы II кодовым именем "Н". Во время учений спецназ будет прыгать с парашютом и плавать на лодке.

Принц Гарри присоединится к более чем тысяче элитных королевских моряков для защиты скандинавской нации от предполагаемого российского вторжения, которое рассматривается как возможное. Как сообщается, это одно из крупнейших военных учений в Арктике за последние 20 лет.

Акция является демонстрацией силы против российской агрессии на фоне жесткой геополитической напряженности, напоминающей худшее время холодной войны.

В 2017 году принц Гарри стал главой королевской морской пехоты, заменив герцога Эдинбургского. 34-летний бывший капитан армии проведет несколько дней, наблюдая за многомиллионными военными играми. Пока не ясно, отправится ли беременная жена принца Гарри Меган Маркл в Норвегию или останется в Великобритании.

Источник издания 4 января вечером подтвердил, что принц Гарри посетит военные игры с официальным визитом.

"Он не будет в форме, это визит. Он собирается показать свою поддержку войскам", — сказал источник Mail.

Как сообщается, в Военных играх примут участие около 8 тысяч человек. Великобритания предоставит легкобронированные корабли, минометные, ракетные, артиллерийские и противотанковые средства. Сообщается, что в "битве" участвуют специальные силы и отряды, которые давно занимаются подготовкой ответного удара против России.

Напомним, что ранее принцы Гарри и Уильям с женами побывали на рождественском обеде Елизаветы II.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон сходила с детьми за подарками в дисконтный магазин.

Также сообщалось, что принц Гарри отказался от семейной традиции ради Меган Маркл.