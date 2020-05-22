Принц Гаррі змушений розпродавати особисті речі: в чому причина

Меган Маркл і принц Гаррі почали відчувати фінансові труднощі в США. Герцог Сассекський так і не зміг знайти роботу в умовах карантину через пандемію коронавірусу, але змушений оплачувати величезні рахунки, і вони обидва прив'язані до життя на широку ногу.

Гаррі нещодавно продав пару своїх ексклюзивних мисливських рушниць ручної роботи, вартість яких оцінювалася в 60 тисяч доларів США за кожну. Принц пояснив таке рішення бажанням догодити дружині, оскільки Маркл не підтримує прихильність чоловіка до полювання і відома своєю любов'ю до тварин. Але інсайдер повідомив, що насправді він гостро потребував фінанси, щоб звести кінці з кінцями. Про це пише New Idea.

"Гаррі та Меган відчувають фінансові труднощі після переїзду до Каліфорнії", - заявило джерело видання, яке особисто знайоме з принцом.

Зараз пара не працює, знімає розкішний особняк вартістю 18 млн доларів (оренда становить від 20 до 40 тисяч доларів на місяць), займається волонтерською діяльністю, і при цьому зобов'язана оплачувати рахунки.

Інсайдер запевняє, що необхідність фінансувати їх власну безпеку і платити орендну плату за їх колишній будинок, Frogmore Гори, тільки додала фінансових проблем Гаррі і Меган.

"Гаррі продав гвинтівки за швидкі гроші, щоб допомогти покрити витрати, в результаті чого вбив одним пострілом двох зайців, зробивши Меган подвійно щасливою", - заявило джерело.

Інші ЗМІ з посиланнями на власну інсайдерську інформацію пишуть, що Гаррі ніколи не доводилося турбуватися про гроші, і це, очевидно, ускладнювало його розуміння концепції бюджетування.

Зараз Гаррі і Меган не можуть заробляти гроші на виступах, на які розраховували.

Однак знайомий принца стверджує, що подружжя, як і раніше, витрачає великі гроші.

"Вони врешті-решт розоряться!" - прогнозує інсайдер.

Раніше ми писали про те, що журналісти знайшли резюме Меган Маркл 10-річної давності. З нього з'ясувалося, що майбутня дружина британського принца займалася боксом, кікбоксингом і бойовими мистецтвами, вчилася балету, джазовому танцю та чечітці.