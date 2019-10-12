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Принцу Чарльзу заборонили бачити 6-річного сина Кейт Міддлтон: деталі скандалу

STYLERПерсони    12.10.2019 - 22:32
Принцу Чарльзу заборонили бачити 6-річного сина Кейт Міддлтон: деталі скандалу
Кейт Міддлтон і принц Джордж (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Мама Кейт Міддлтон заборонила члену королівської родини бачитися з 6-річним Джорджем

Кейт Міддлтон потрапила в скандал через свою маму. Судячи з інформації в західних ЗМІ, між членами королівської сім'ї і їх найближчими родичами панують напружені стосунки. Так, днями розгорівся скандал за участю Керол Міддлтон і принца Чарльза – за словами сина королеви Єлизавети, мати Кейт забороняє йому бачитися з 6-річним Джорджем.

"Вони не дають мені можливості бачитися з онуком. Керол домоглася свого – вона повністю завідує розпорядком дня Джорджа і веде себе так, ніби вона королева", – поскаржився принц Чарльз близьким друзям, за повідомленням International Business Times.

Принцу Чарльзу заборонили бачити 6-річного сина Кейт Міддлтон: деталі скандалу

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом і дітьми (instagram.com/kensingtonroyal)

В сім'ї Кейт Міддлтон останнім часом це не останні новини. Нещодавно стало відомо, що рідний брат герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон офіційно одружився з молодою француженкою Алізі Тевен. Про те, що кохана погодилася стати його дружиною, Джеймс Міддлтон повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Молодший брат Кейт Міддлтон, який довгий час знаходився в стані депресії через славу своєї сестри, нарешті знайшов щастя. Він повідомив, що зробив пропозицію своїй дівчині Алізі Тевен і вона відповіла згодою.

"Вона сказала так. Наш секрет розкритий, але ми з радістю ділимося цими новинами", - написав Джеймс Міддлтон.

Нагадаємо, що раніше брат Кейт Міддлтон крупно оскандалився.

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