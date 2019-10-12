Принцу Чарльзу запретили видеть 6-летнего сына Кейт Миддлтон: детали скандала

Кейт Миддлтон и принц Джордж (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Мама Кейт Миддлтон запретила члену королевской семьи видеться с 6-летним Джорджем

Кейт Миддлтон попала в скандал из-за своей мамы. Судя по информации в западных СМИ, между членами королевской семьи и их ближайшими родственниками царят напряженные отношения. Так, на днях разгорелся скандал с участием Кэрол Миддлтон и принца Чарльза – по словам сына королевы Елизаветы, мать Кейт запрещает ему видеться с 6-летним Джорджем.

"Они не дают мне возможности видеться с внуком. Кэрол добилась своего – она полностью заведует распорядком дня Джорджа и ведет себя так, будто она королева", – пожаловался принц Чарльз близким друзьям, по сообщению International Business Times.

Кейт Миддлтон с принцом Уильямом и детьми (instagram.com/kensingtonroyal)

В семье Кейт Миддлтон в последнее время это не последние новости. Недавно стало известно, что родной брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон официально обручился с молодой француженкой Ализе Тевен. О том, что возлюбленная согласилась стать его супругой, Джеймс Миддлтон сообщил на своей странице в Instagram.

Младший брат Кейт Миддлтон, который долгое время находился в состоянии депрессии из-за славы своей сестры, наконец-то обрел счастье. Он сообщил, что сделал предложение своей девушке Ализе Тевен и она ответила согласием.

"Она сказала да. Наш секрет раскрыт, но мы с радостью делимся этими новостями", - написал Джеймс Миддлтон.

Напомним, что ранее брат Кейт Миддлтон крупно оскандалился.