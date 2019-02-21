Пропаганда нацизма: брат Кейт Миддлтон крупно оскандалился

Компания Boomf работает с 2013 года и за это время получила серьезные убытки
Компанию младшего брата герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон обвинили в распространении нацистской пропаганды и антисемитской почты. Об этом сообщает Daily Mail.
Компания Джеймса Миддлтона Boomf печатает персонализированные подарочные коробки со свастикой и антисемитскими изображениями.
Бывшая сотрудница компании рассказала, что Boomf, которая базируется в деревне Беркшир в Эшампстед-Коммон, отправила заказчику коробку с изображением свастики, которая была наполнена конфетти. При этом женщина заявила о возможном совершении преступления на почве ненависти, но коробку все же отправили. После этого случая женщина уволилась.
В рамках расследования информационное агентство заказало аналогичную коробку у Boomf со свастикой и другими оскорбительными изображениями, которые были благополучно доставлены.
Фото: dailymail.co.uk
Представитель компании заявил, что этого не должно было случиться.
"Мы - небольшая компания, обрабатывающая более полумиллиона изображений в неделю, но мы пересматриваем нашу политику и процессы, чтобы убедиться, что это не повторится", - заявили в Boomf.
Но компания все еще производит подарочные коробки со свастикой, воротами концлагеря, еврейскими могилами и неонацистским лозунгом "Кровь и почва".
Женщина рассказала, что когда работала в Boomf, то компания обрабатывала около 5 000 заказов в день. Т-образные коробки рабочие собирали со скоростью три минуты на коробку.
Женщина взяла коробку для сборки 14 декабря 2018 года и пришла в ужас, когда начала собирать ее, и потом поняла, что на одной из четырех сторон есть антисемитский символ.
Стоит отметить, что компания Boomf была основана в ноябре 2013 года. В период с 2015 по 2018 год убытки компании составили около 3 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что Кейт Миддлтон решила "сменить профессию". Она создала ландшафтный дизайн семейного сада.
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