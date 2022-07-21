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Притула розповів, коли "народні Байрактори" доставлять в Україну, і на що витратять 600 млн

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Четвер 21 липня 2022 21:11
Притула розповів, коли "народні Байрактори" доставлять в Україну, і на що витратять 600 млн Фото: Сергій Притула (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Сергій Притула розповів про долю безпілотників "Байрактар", на купівлю яких українці зібрали 600 мільйонів гривень, після чого компанія-виробник БПЛА вирішила передати ударні дрони нашій країні для фронту безплатно, а суму запропонувала направити на допомогу в боротьбі народу України.

Про це волонтер і шоумен розповів у своєму Telegram.

Так, нині Bayraktar ТВ2 знаходяться на виробництві, і готуються до відправки в Україну. Орієнтовно ударні оперативно-тактичні безпілотники приступлять до бойового чергування в нашому небі наприкінці літа.

"На них будуть наліпки "Народний Байрактар". Є домовленість, що у зведеннях і відео на офіційних ресурсах Генштабу та Міноборони будуть вказувати, що це працюють саме народні Байрактари", - зазначив Притула.

Зібрані 600 мільйонів гривень теж вже визначили, куди направити, але розкрити деталі і продемонструвати все волонтер пообіцяв через кілька тижнів - зараз же вдаватися в подробиці не став з міркувань безпеки.

"Люди задонатили, щоб допомогти військовим. Користуватися обладнанням, на яке можна використати ці кошти, будуть військові. Тому ми радилися з військовими та МО, куди найкраще використати ці кошти. Бо саме їм ми всі і хочемо допомогти", - пояснює він.

Що стосується термінів, то зараз тривають процеси узгодження та оформлення документів, також попереду - тендер, відповідно "на це йде певний час".

Притула також додав, що всі звіти і чеки будуть оприлюднені після покупки обладнання, про яке просило МОУ.

"Ще нічого не куплено. Гроші не витрачені, вони лежать на рахунках і чекають свого часу. Дякую всім за довіру та терпіння!" - пише він.

Відео: Сергій Притула розповів про "народні Байрактари"

До слова, нагадаємо, що турецька сторона також вирішили безплатно передати Україні "Байрактар", на який збирала гроші Литва.

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Сергій Притула Байрактар
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