Притула рассказал, когда "народные Байрактары" доставят в Украину, и на что потратят 600 млн

Сергей Притула рассказал о судьбе беспилотников "Байрактар", на покупку которых украинцы собрали 600 миллионов гривен , после чего компания-производитель БПЛА решила передать ударные дроны нашей стране для фронта бесплатно, а сумму предложила направить на помощь в борьбе народу Украины.

Об этом волонтер и шоумен рассказал в своем Telegram .

Так, в настоящее время Bayraktar ТВ2 находятся на производстве, и готовятся к отправке в Украину. Ориентировочно ударные оперативно-тактические беспилотники приступят к боевому дежурству в нашем небе в конце лета.

"На них будут наклейки "Народный Байрактар". Есть договоренность, что в сводках и видео на официальных ресурсах Генштаба и Минобороны будут указывать, что это работают именно народные Байрактары", - отметил Притула.

Собранные 600 миллионов гривен тоже уже определили, куда направить, но раскрыть детали и продемонстрировать все волонтер пообещал через несколько недель - сейчас же вдаваться в подробности не стал из соображений безопасности.

"Люди задонатили, чтобы помочь военным. Пользоваться оборудованием, на которое можно использовать эти средства, будут военные. Поэтому мы совещались с военными и Минобороны, куда лучше использовать эти средства. Ибо именно им мы все и хотим помочь", - объясняет он.

Что касается сроков, то сейчас продолжаются процессы согласования и оформления документов, также впереди - тендер, соответственно "на это уходит определенное время".

Притула также добавил, что все отчеты и чеки будут обнародованы после покупки оборудования, о котором просило МОУ.

"Еще ничего не куплено. Деньги не потрачены, они лежат на счетах и ждут своего часа. Спасибо всем за доверие и терпение!" - пишет он.

Видео: Сергей Притула рассказал о "народных Байрактарах"