Пройшов через пекло: зірка шоу "Їжа, я люблю тебе" розповів про боротьбу з раком

Фото: Колаж РБК-Україна

Едуард Мацаберидзе дякує близьким за підтримку

Український телеведучий, шоумен, комедійний актор, який запам'ятався глядачам участю в телепередачі "Їжа, я люблю тебе!", Едуард Мацаберидзе розповів про боротьбу з раком. Відповідний пост опублікований в Instagram.

Вперше про своє захворювання хлопець заявив півроку тому, у травні. Тоді він зізнався своїм підписникам, що лікарі діагностували у нього онкологічне захворювання. "У мене лімфома, це вид раку, а не різновид цитрусових, як мені хотілося б вірити. Але як казав герой Тома Хенкса в "Форест Гамп": "Shit happens". І сидіти на дупі рівно, пускаючи соплі жалості і співчуття до самого себе я не збираюся", - писав Едуард.

Фото: (instagram.com/edmatsaberidze)

Зараз артист йде на поправку, чим ділиться зі своїми підписниками, висловлюючи вдячність близьким і всім, хто підтримував його в найтяжчі часи життя.

"Якщо коротко резюмувати, то влито в мене було більше 30 літрів високодозної хімії, з'їдено хрін знає скільки таблеток, але головне, що це дало результат. Я хочу звернутися до всіх, хто зараз проходить крізь це пекло: "Хлопці, нехай у вас все вийде!" - пише Едуард.

Фото: (instagram.com/edmatsaberidze)

"Ніхто не заслуговує таких випробувань! Але, на жаль, цій болячці плювати на те, наскільки ти гарна людина і скільки у тебе дітей! Одне я знаю точно - з онкологією легше боротися, коли тебе підтримують рідні, близькі, друзі і навіть незнайомі тобі люди. Один я б не впорався ніколи! Спасибі моїй родині, на чолі з дружиною і мамою, які тягли мене день у день до заповітної мети, величезне спасибі друзям за дзвінки і за те, що не послухали мене і допомагали мені протягом усього лікування! І не менш величезне спасибі всім вам, всім хто читав мене ці півроку і підбадьорював коментарями", - зазначив хлопець.

Нагадаємо, що онкохворий ветеран АТО розповів про лікування в Туреччині після скандалу в Інституті раку.

Раніше екс-лікар Інституту Раку вибачилася перед ветераном АТО напередодні його від'їзду на лікування в Туреччину.

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Відео: РБК-Україна