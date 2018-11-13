Прошел через ад: звезда шоу "Еда, я люблю тебя" рассказал о борьбе с раком

Фото: Коллаж РБК-Украина

Эдуард Мацаберидзе благодарит близких за поддержку

Украинский телеведущий, шоумен, комедийный актер, который запомнился зрителям участием в телепередаче "Еда, я люблю тебя!", Эдуард Мацаберидзе рассказал о борьбе с раком. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

Впервые о своем заболевании парень заявил полгода назад, в мае. Тогда он признался своим подписчикам, что врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. "У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить. Но как говаривал герой Тома Хэнкса в "Форест Гампе": "Shit happens". И сидеть на жопе ровно, пуская сопли жалости и сострадания к самому себе я не собираюсь", - писал Эдуард.

Фото: (instagram.com/edmatsaberidze)

Сейчас артист идет на поправку, чем делится со своими подписчиками, выражая благодарность близким и всем, кто поддерживал его в самые трудные времена жизни.

"Если коротко резюмировать, то влито в меня было больше 30 литров высокодозной химии, съедено хрен знает сколько таблеток, но главное, что это дало результат. Я хочу обратиться ко всем, кто сейчас проходит через этот ад: "Ребятушки, пусть у вас все получится!" - пишет Эдуард.

Фото: (instagram.com/edmatsaberidze)

"Никто не заслуживает таких испытаний! Но, к сожалению, этой болячке плевать на то, насколько ты хороший человек и сколько у тебя детей! Одно я знаю точно - с онкологией легче бороться, когда тебя поддерживают родные, близкие, друзья и даже незнакомые тебе люди. Один я бы не справился никогда! Спасибо моей родне, во главе с женой и мамой, которые тащили меня изо дня в день к заветной цели, огромное спасибо друзьям за звонки и за то, что не послушали меня и помогали мне на протяжении всего лечения! И не менее огромное спасибо всем вам, всем кто читал меня эти полгода и подбадривал меня комментариями", - отметил парень.

Напомним, что онкобольной ветеран АТО рассказал о лечении в Турции после скандала в Институте рака.

Ранее экс-врач Института Рака извинилась перед ветераном АТО накануне его отъезда на лечение в Турцию.

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Видео: РБК-Украина