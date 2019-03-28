Прямо в "Чистилище": Коломойський потрапив у Миротворець

Ігор Коломойський (фото: УНІАН)

Ігор Коломойський внесений в базу Миротворця

Ігор Коломойський був внесений в Миротворець. Відповідна інформація розміщена на сайті інтернет-представництва Центру досліджень злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки громадян.

Згідно з даними адміністраторів сайту, Коломойський "порушив законодавство України про громадянство шляхом отримання громадянства інших країн". Також ініціатори внесення бізнесмена в розділ "Чистилище" вважають, що Коломойський брав "свідому участь в дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні".

Крім того, олігарху приписують "маніпуляцію суспільно-значимою інформацією" і "організацію розповсюдження завідомо недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі".

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На Миротворці зазначається, що з 1995 року Ігор Коломойський має громадянство Ізраїлю, про що він заявив у Лондонському арбітражному суді в 2007 році, і Кіпру, що він сам підтвердив виданню "Радіо Свобода". При тому, що подвійне громадянство в Україні заборонене законом.

Крім того, колишньому голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації приписують продаж палива ЗСУ за завищеною ціною.

Ігор Коломойський (фото: УНІАН)

Не змогли обійти увагою адміністратори сайту скандал, пов'язаний з телеканалом 1+1, що належить Коломойському, і президентом України Петром Порошенко. Нагадаємо, що нещодавно в одному з сюжетів, який був показаний на "плюсах", прозвучала інформація про можливу причетність гаранта до замовних вбивств, в тому числі - свого рідного брата. У відповідь на це Порошенко подав позов проти телеканалу 1+1.

До речі, читайте на нашому сайті про те, як Ігор Коломойський готується до реваншу і повернення в країну.