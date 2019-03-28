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Прямиком в "Чистилище": Коломойский попал в Миротворец

STYLERПерсоны    28.03.2019 - 17:44
Прямиком в "Чистилище": Коломойский попал в Миротворец
Игорь Коломойский (фото: УНИАН)

Игорь Коломойский внесен в базу Миротворца

Игорь Коломойский был внесен в Миротворец. Соответствующая информация размещена на сайте интернет-представительства Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.

Согласно данным администраторов сайта, Коломойский "нарушил законодательство Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран". Также инициаторы внесения бизнесмена в раздел "Чистилище" считают, что Коломойский принимал "сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине".

Кроме того, олигарху приписывают "манипуляцию общественно-значимой информацией" и "организацию распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".

Прямиком в &quot;Чистилище&quot;: Коломойский попал в Миротворец

Скриншот

На Миротворце отмечается, что с 1995 года Игорь Коломойский имеет гражданство Израиля, о чем он заявил в Лондонском арбитражном суде в 2007 году, и Кипра, что он сам подтвердил изданию "Радио Свобода". При том, что двойное гражданство в Украине запрещено законом.

Кроме того, бывшему главе Днепропетровской областной государственной администрации приписывают продажу топлива ВСУ по завышенной цене.

Прямиком в &quot;Чистилище&quot;: Коломойский попал в Миротворец

Игорь Коломойский (фото: УНИАН)

Не смогли обойти вниманием администраторы сайта скандал, связанный с телеканалом 1+1, принадлежащим Коломойскому, и президентом Украины Петром Порошенко. Напомним, что недавно в одном из сюжетов, который был показан на "плюсах", прозвучала информация о возможной причастности гаранта к заказным убийствам, в том числе - своего родного брата. В ответ на это Порошенко подал иск против телеканала 1+1

Кстати, читайте на нашем сайте о том, как Игорь Коломойский готовится к реваншу и возвращению в страну.

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