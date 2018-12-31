"П'яна окупаційна быдлота": Чубаров закликав кримчан святкувати НГ за київським часом

Чубаров написав свій заклик на трьох мовах
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає мешканців окупированного Криму зустріти Новий рік не за московським, а за київським часом.
Чубаров написав відповідний пост на своїй сторінці у Facebook відразу на трьох мовах: українською, кримсько-татарською та російською.
Він закликав усіх жителів Криму відзначати початок 2019 року за київським часом.
Скріншот з Facebook
"Знайте, за московським часом на вулиці і двори Криму виповзе лише п'яна окупаційна бидлота", - зазначив Чубаров.
Користувачі мережі активно підтримують Чубарова.
"В Севастополі "феєрверочні війна" (23:00 vs 24:00) була звичайною справою в 2015 році", - написав Максим Майоров.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, Чубаров заявляв, що в Криму під час анексії роздавали зброю в храмах УПЦ МП.
Раніше Чубаров прокоментував обшук ФСБ у жителя Криму, кримськотатарського активіста Ісмета Меметова.