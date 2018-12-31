"П'яна окупаційна быдлота": Чубаров закликав кримчан святкувати НГ за київським часом

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Чубаров написав свій заклик на трьох мовах

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає мешканців окупированного Криму зустріти Новий рік не за московським, а за київським часом.

Чубаров написав відповідний пост на своїй сторінці у Facebook відразу на трьох мовах: українською, кримсько-татарською та російською.

Він закликав усіх жителів Криму відзначати початок 2019 року за київським часом.

Скріншот з Facebook

"Знайте, за московським часом на вулиці і двори Криму виповзе лише п'яна окупаційна бидлота", - зазначив Чубаров.

Користувачі мережі активно підтримують Чубарова.

"В Севастополі "феєрверочні війна" (23:00 vs 24:00) була звичайною справою в 2015 році", - написав Максим Майоров.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, Чубаров заявляв, що в Криму під час анексії роздавали зброю в храмах УПЦ МП.

Раніше Чубаров прокоментував обшук ФСБ у жителя Криму, кримськотатарського активіста Ісмета Меметова.