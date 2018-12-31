"Пьяная оккупационная быдлота": Чубаров призвал крымчан праздновать НГ по киевскому времени

Чубаров написал свой призыв на трех языках
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает жителей окупированного Крыма встретить Новый год не московскому, а по киевскому времени.
Чубаров написал соответствующий пост на своей странице в Facebook сразу на трех языках: украинском, крымско-татарском и русском.
Он призвал всех жителей Крыма отмечать начало 2019 года по киевскому времени.
Скриншот из Facebook
"Знайте, по московскому времени на улицы и дворы Крыма выползет лишь пьяная оккупационная быдлота", - отметил Чубаров.
Пользователи сети активно поддерживают Чубарова.
"В Севастополе "фейерверочная война" (23:00 vs 24:00) была обычным делом в 2015 году", - написал Максим Майоров.
Скриншот из Facebook
Напомним, Чубаров заявлял, что в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ МП.
Ранее Чубаров прокомментировал обыск ФСБ у жителя Крыма, крымскотатарского активиста Исмета Меметова.