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"Пьяная оккупационная быдлота": Чубаров призвал крымчан праздновать НГ по киевскому времени

STYLERПерсона    31.12.2018 - 14:35
"Пьяная оккупационная быдлота": Чубаров призвал крымчан праздновать НГ по киевскому времени
Фото: РБК-Украина

Чубаров написал свой призыв на трех языках

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает жителей окупированного Крыма встретить Новый год не московскому, а по киевскому времени.

Чубаров написал соответствующий пост на своей странице в Facebook сразу на трех языках: украинском, крымско-татарском и русском.

Он призвал всех жителей Крыма отмечать начало 2019 года по киевскому времени.

&quot;Пьяная оккупационная быдлота&quot;: Чубаров призвал крымчан праздновать НГ по киевскому времени

Скриншот из Facebook

"Знайте, по московскому времени на улицы и дворы Крыма выползет лишь пьяная оккупационная быдлота", - отметил Чубаров.

Пользователи сети активно поддерживают Чубарова.

"В Севастополе "фейерверочная война" (23:00 vs 24:00) была обычным делом в 2015 году", - написал Максим Майоров.

&quot;Пьяная оккупационная быдлота&quot;: Чубаров призвал крымчан праздновать НГ по киевскому времени

Скриншот из Facebook

Напомним, Чубаров заявлял, что в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ МП.

Ранее Чубаров прокомментировал обыск ФСБ у жителя Крыма, крымскотатарского активиста Исмета Меметова.

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