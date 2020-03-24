П'ять цікавих фактів про фронтмена гурту OMANA

OMANA (ілюстрація: прес-служба групи)

Styler розповідає найцікавіші факти про фронтмена команди OMANA - Олексія Богомольного

У п'ятницю 13-го в української рок-групи OMANA вийшла дебютна платівка під назвою "Альбом Жахів". Містичні тексти і важке звучання, доповнені неймовірним виданням диска - в ньому розмістився 16-сторінковий буклет, де можна знайти ілюстрації художника Дмитра Назаренка, а також слова всіх пісень групи. Творчість тут в кожній деталі.

В тому числі в новому анімаційному кліпі групи - "Не знайдуть". Мультфільм про хоробру дівчинку, яка відправляється на пошуки власного брата в покинутий будинок в лісі. А по дорозі їй доводиться зіткнутися з усілякою чортівнею.

Але хто ж пише настільки цікаву музику і філігранно підбирає під неї вірші про таємничі ліси і незвідані планети? Саме час розкрити карти і розповісти найцікавіші факти про фронтмена команди OMANA - Олексія Богомольного.

Олексій Богомільний (facebook.com/livedxela)

Фармацевт

Більшість молодих музикантів змушені поєднувати роботу і творчість. Олексій не є винятком. За освітою він фармацевт. Його основний рід діяльності – клінічні дослідження лікарських засобів. Не знаєте, що це таке? Кожен з нас напевно бачив комедію "Без почуттів". Власне події, які описані в кіно – це і є перша фаза клінічних досліджень, коли людям платять гроші за випробування на собі нового медичного препарату. Таким чином фармацевтичні компанії можуть визначити кількість побічних ефектів і результативність діючої речовини.

До речі, музикант впевнений, що вакцину від коронавірусу винайдуть досить швидко. Але піде дуже багато часу, перш ніж люди повірять у її ефективність, а держави - наважаться закупити велику партію для вакцинації населення.

Колишній учасник гурту Vivienne Mort

Олексій став учасником групи Vivienne Mort у 2007 році. Власне, він прийшов на згарище групи Edward Anders разом з солісткою Даніелою. Спільно вони вирішили повністю змінити концепцію групи. Задача була проста - їм хотілося, щоб глядач не махав хаєром під сценою, а слухав музику. Вони відійшли від важкого метал звучання, виробили свій стиль і подачу.

На жаль, у 2009-му році Олексій змушений був виїхати з Києва на три місяці. Це ніяк не збігалося з планами колективу на швидкий розвиток і продуктивну роботу. Тому було прийнято рішення, що Олексій покине команду.

"Я не шкодую про відхід, тому що бачу, що колектив росте і розвивається. Я радий що Дана почала використовувати піаніно в своїй музиці. Воно як не можна краще підходить до того, що зараз пише колектив", - поділився музикант.

Грав з "Димна Суміш"

Олексій - давній фанат творчості "Димна Суміш". Після відвідування їх лайва, він почав робити ютюб-уроки по гітарі, засновані на піснях цієї групи. У 2017 році їх зауважив фронтмен психоделічної рок групи - Олександр Чемеров, і запропонував Олексію допомогти перезапустити групу, яка вже багато років не виступала.

В колективі молодий музикант заміняв гітарну партію, яку зазвичай виконував фронтмен колективу. Чемеров дуже часто був у роз'їздах, тому допомога Олексія була незамінна. В знак подяки група запросила Богомольного виступити з ними на київському концерті - під час великого стольника музикант виходив на сцену, щоб виконати одну з гітарних партій.

"До речі, я помітив, що Чемеров весь час в тонусі. Під час концерту вся команда на чилі, крім Саші. Він постійно щось вирішує, думає, коли запускати плейбек, коли стартувати з шоу, коли запускати трансляцію концерту. Це не той випадок, коли музиканти за лаштунками розслаблено п'ють пиво. Потрібно зловити хвилинку, щоб підійти і запитати у нього щось - на стільки він зайнятий", - ділиться спогадами гітарист.

Фанат коміксів

Перший комікс, який потрапив в руки виконавця - "Джокер". За словами артиста, саме тоді він усвідомив, що зазвичай дитячі та комічні історії в малюнках можуть бути страшними. Пізніше він ознайомився з жахливими трилерами про Бетмена і японськими коміксами жахів і все більш надихався цим видом мистецтва.

Саме тому всі постери, обкладинка альбому, мерч групи OMANA - це ілюстрації. Колектив давно працює з харківським художником Дмитром Назаренкоv, який розуміє і відчуває стиль і потреби команди.

"Якjcm Діма запропонував зробити анімоване відео під нашу пісню - ми були тільки за. Так вийшов наш кліп "Не Знайдуть". Мені подобається, що нас з Дімою об'єднує любов до коміксів. Досить мені сказати йому назву журналу для прикладу, колірну гаму, трохи змалювати сюжет - і він все робить як треба", - поділився особливостями роботи з художником Олексій.

OMANA - Не Знайдуть

Любить творчість Майкла Джексона

Забавно, але факт - Олексій понад 15 років захоплений творчістю американського поп-короля Майкла Джексона. Але в цілому - фронтмен OMANA меломан. Найважливіше для нього ім'я артиста, а щоб музика змушувала думати і відчувати. Він з однаковим задоволенням слухає Кенні Уеста і Мерліна Менсона.

При цьому, артист стверджує, що як музиканта, його сформували Метттю Белламі з Muse, який додав класики в звучання; Rage Against The Machine, у яких він почерпнув ефект несподіванки; а у Брайана Молко з Placebo - наполегливості. Хоч той і грає всього пару нот акордами, але спроби повторити цей звук - дуже важко.