ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Таємничий ліс: українські фентезі-рокери презентували містичне відео

STYLERЖиття    06.03.2020 - 17:59
Таємничий ліс: українські фентезі-рокери презентували містичне відео
Учасники групи OMANA (ілюстрація)

OMANA представили казкове відео на свій абсолютно новий трек

Український колектив OMANA, учасники якого називають себе "рок-групою з фантазією", презентував містичне анімаційне відео на пісню "Не Знайдуть".

“Це історія двох дітей, які заблукали в лісі. Там їх зустрічають незвичайні істоти. Виникає питання: кого боятися, а кому можна довіряти? Сумніви і напруга в подальшому тільки посилюються. Все це виглядає як казкова історія. Такий собі фентезі-трилер. Але це ж і є наша реальність. Варто лише замінити ліс на вулиці міста. Не все, що здається нам страшним є злим і поганим. Не все, що виглядає добрим - має добрі наміри ", - трактують сюжет відео самі учасники групи.

Автором кліпу, до слова, став ілюстратор Дмитро Назаренко.

"Нас об'єднала любов до коміксів і наукової фантастики", - розповідає художник.

Діма швидко вловив завдання фронтмена гурту Олексія Богомольного і вміло передав їх на відео.

"Головна мета - передати глядачеві відчуття, що він знаходиться безпосередньо в лісі. Здається, нам вдалося це зробити", - резюмував Олексій.

OMANA - Не Знайдуть

Нагадаємо, нещодавно Alyona Alyona записала новий трек про віру в себе для фільму "ПУЛЬС".

Alyona Alyona написала пісню в пам'ять про загиблого в теракті підлітка Стали відомі подробиці концерту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Олімпійському": грандіозне світлове шоу
Новини України музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся