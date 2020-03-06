Таинственный лес: украинские фэнтези-рокеры представили мистическое видео

Участники группы OMANA (иллюстрация)

OMANA представили сказочное видео на свой абсолютно новый трек

Украинский коллектив OMANA, участники которого называют себя “рок-группой с фантазией", презентовал мистическое анимационное видео на песню “Не Знайдуть”.

“Это история двоих детей, которые заблудились в лесу. Там их встречают необычные существа. Возникает вопрос: кого бояться, а кому можно доверять? Сомнения и напряжение в дальнейшем только усиливаются. Все это выглядит как сказочная история. Такой себе фэнтези-триллер. Но это ведь и есть наша реальность. Стоит лишь заменить лес на улицы города. Не все, что кажется нам страшным является злым и плохим. Не все, что выглядит добрым - имеет хорошие намерения", - трактуют сюжет видео сами участники группы.

Автором клипа, к слову, стал иллюстратор Дмитрий Назаренко.

"Нас объединила любовь к комиксам и научной фантастике”, - рассказывает художник.

Дима быстро уловил задачи фронтмена группы Алексея Богомольного и умело передал их на видео.

"Главная цель - передать зрителю ощущение, что он находится непосредственно в лесу. Кажется, нам удалось это сделать”, - резюмировал Алексей.

OMANA - Не Знайдуть

Напомним, недавно Alyona Alyona записала новый трек про веру в себя для фильма "ПУЛЬС".