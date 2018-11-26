Намагалися зірвати: на концерті Каменських розпилили сльозогінний газ

Колаж РБК-Україна

Відвідувачі концерту відчули першіння в горлі та носі

На концерті Насті Каменських (NK) у Харкові невідомі розпилили балончик зі сльозогінним газом. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив лікар Євген Шаповалов, який був присутній на місці.

Інцидент стався у неділю, 25 листопада у торговому центрі "Караван" у Харкові. Очевидці розповіли, що відчули першіння в горлі та носі.

"Сьогодні в Каравані під час виступу Насті Каменських хтось випустив отруйний газ і почався масовий вихід людей з магазину. А ті, хто не розуміли в чому справа, продовжували заходити на концерт. Я відчув цей газ по першінню у горлі та носі - дуже швидко почав діяти", - повідомив Євген Шаповалов.

Він зазначив, що в приміщенні було кілька тисяч людей, які могли отримати шкоду здоров'ю і дав рекомендації для тих, хто постраждав від розпилення газу.

"У приміщенні було кілька тисяч людей, які могли отримати шкоду своєму здоров'ю. Тому щоб попередити можливі наслідки рекомендую всім пити багато води, а краще прийняти ентеросорбенти. Можна будь-який, але я рекомендую Атоксіл у вигляді порошку або гелю - 1 пакет запити 300-500 мл води. Якщо серед Ваших знайомих хтось був на концерті - передайте їм це повідомлення - можливо зможете запобігти неприємностям зі здоров'ям", - написав доктор.

Він розповів, що незважаючи на подію, Настя Каменських не стала переривати концерт і продовжила виступ.

"А Насті великий респект - продовжувала співати як ніби нічого не сталося. Професіонал!", - розповів Шаповалов.

Свідки події повідомили, що газ був розпорошений у двадцяти метрах від сцени і після цього відвідувачі концерту стали розбігатися, що спричинило тисняву.

На місце події викликали поліцію і медиків. Деяким відвідувачам газ потрапив в очі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Каменських заінтригувала появою обручки.

А також розповідали про те, що Настя Каменських буде приборкувати крокодилів на сцені.

Відео: РБК-Україна