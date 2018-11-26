Пытались сорвать: на концерте Каменских распылили слезоточивый газ

Коллаж РБК-Украина

Посетители концерта почувствовали першении в горле и в носу

На концерте Насти Каменских (NK) в Харькове неизвестные распылили баллончик со слезоточивым газом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врач Евгений Шаповалов, который присутствовал на месте.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 ноября в торговом центре "Караван" в Харькове. Очевидцы рассказали, что почувствовали першение в горле и в носу.

"Сегодня в Караване во время выступления Насти Каменских кто-то выпустил отравляющий газ и начался массовый выход людей из магазина. А те, кто не понимали в чем дело, продолжали заходить на концерт. Я почувствовал этот газ по першению в горле и в носу - очень быстро начал действовать", - сообщил Евгений Шаповалов.

Он отметил, что в помещении было несколько тысяч человек, которые могли получить вред здоровью и дал рекомендации для тех, кто пострадал от распыления газа.

"В помещении было несколько тысяч человек, которые могли получить вред своему здоровью. Поэтому чтобы предупредить возможные последствия рекомендую всем пить много воды, а лучше принять энтеросорбенты. Можно любой, но я рекомендую Атоксил в виде порошка или геля - 1 пакет запить 300-500 мл воды. Если среди Ваших знакомых кто-то был на концерте - передайте им это сообщение - возможно сможете предотвратить неприятности со здоровьем", - написал доктор.

Он рассказал, что несмотря на происшествие, Настя Каменских не стала прерывать концерт и продолжила выступление.

"А Насте большой респект - продолжала петь как будто ничего не случилось. Профессионал!", - рассказал Шаповалов.

Свидетели происшествия сообщили, что газ был распылен в двадцати метрах от сцены и после этого посетители концерта стали разбегаться, что вызвало давку.

На место происшествия вызвали полицию и медиков. Некоторым посетителям газ попал в глаза.

Напомним, ранее мы писали о том, что Каменских заинтриговала появлением обручального кольца.

А также рассказывали о том, что Настя Каменских будет укрощать крокодилов на сцене.

Видео: РБК-Украина