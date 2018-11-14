У мережі обговорили образ Марини Порошенко на зустрічі дружин глав держав

Колаж РБК-Україна

Перша леді України на відповідальному заході яскраво продемонструвала діловий стиль на тлі інших гостей

Перша леді України Марина Порошенко прийняла участь в урочистому обіді для дружин глав держав-учасників "Паризького форуму заради миру", який проходив у Версалі. Зустріч перших леді проходила в рамках заходів, що були приурочені до 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Марина Порошенко була відображена на фотографіях з дружиною президента Франції Бріджит Макрон, княгинею Монако Шерлін і дружиною президента США Меланією Трамп.

Фото: дружини глав держав на зустрічі у Франції (facebook.com/petroporoshenko)

Фотографії швидко розлетілися по соціальним мережам. На знімках перша леді України була одягнена в строгий діловий костюм чорний. Її наряд доповнювало кольє, виконане в національному стилі.

Користувачі Facebook відзначили, що Марина Порошенко дуже гідно виглядала на даному прийомі. Спільні фотографії з іншими дружинами глав держав, на думку інтернет-спільноти, позитивно позначилися на іміджі дружини президента України, бо підкреслюють витонченість і естетичність образу, в якому Марина Порошенко постала на заході.

Варто відзначити, що Меланія Трамп прибула на захід у сірому вовняному платті з плісированою спідницею від Dior.

Княгиня Монако Шерлін постала на зустрічі в пальто з принтом в чорно-білу клітинку і великим чорним бантом. На княгині були одягнені розкльошені штани.

Дружина президента Франції Бріджит Макрон серед гостей була присутня в жакеті оливкового коліру. Її фігуру підкреслювали вузькі брюки і легка біла блузка.

"Той момент, коли за першу Леді не соромно, - написала на своїй сторінці Facebook блогер і волонтер Наталя Юсупова. - Навіть на тлі княгині Монако і першої Леді Франції, пані Марина, виглядає набагато ефектніше і свіжо. Радує око".

Скріншот(facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Більшість користувачів зазначили, що з цією думкою важко не погодитися. Деякі нагадали і те, що Марина Порошенко зберегла гарну фігуру, будучи багатодітною мамою.

"Відмінна фігура і відмінне почуття стилю. Справжня Леді!" - вважає Галина Волошенюк.

"Ефектна так, набагато молодше своїх років, теж, інтелігентна, чудове вбрання! Але княгиня Монако виглядає теж свіжо і добре", - додала Олена Пономаренко.

"Марина відмінно виглядає, мені особисто леді Макрон більше подобається", - поділилася думкою Олена Корасон.

Скріншот(facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко на заході, присвяченому дню міста у Вінниці, згадав про річницю його шлюбного союзу з Мариною Порошенко.

Так само повідомлялося, що перша леді України Марина Порошенко повідомила, що дочки президента Євгенія та Олександра будуть вчитися у Великобританії. За словами Марини Порошенко, дівчата здали іспити з високими результатами, і батьки дали їм можливість обрати майбутню професію.

Крім цього нагадуємо, що у Дніпрі дружина Президента Марина Порошенко відкрила перший в Україні інклюзивний парк з урахуванням особливих потреб дітей.

Відео: РБК-Україна