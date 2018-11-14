В сети обсудили образ Марины Порошенко на встрече жен глав государств

Первая леди Украины на ответственном мероприятии ярко продемонстрировала деловой стиль на фоне остальных гостей
Первая леди Украины Марина Порошенко приняла участие в торжественном обеде для жен глав государств-участников "Парижского форума ради мира", который проходил в Версале. Встреча первых леди проходила в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.
Марина Порошенко была запечатлена на фотографиях с супругой президента Франции Бриджит Макрон, княгиней Монако Шерлин и женой президента США Меланией Трамп.
Фото: жены глав государств на встрече во Франции (facebook.com/petroporoshenko)
Фотографии быстро разлетелись по социальным сетям. На снимках первая леди Украины была облачена в строгий деловой черный костюм. Ее наряд дополняло колье, выполненное в национальном стиле.
Пользователи Facebook отметили, что Марина Порошенко очень достойно смотрелась на данном приеме. Совместные фотографии с другими женами глав государств, по мнению интернет-сообщества, позитивно сказались на имидже жены президента Украины, так как подчеркивали утонченность и эстетичность образа, в котором Марина Порошенко предстала на высокопоставленном мероприятии.
Стоит отметить, что Мелания Трамп прибыла на мероприятие в сером шерстяном платье с плиссированной юбкой от Dior.
Княгиня Монако Шерлин предстала на встрече в пальто с принтом в черно-белую клетку и большим черным бантом. На княгине были одеты расклешенные брюки.
Жена президента Франции Бриджит Макрон присутствовала среди гостей в жакете оливкового цвет. Ее фигуру подчеркивали узкие брюки и легкая белая блузка.
"Тот момент, когда за первую Леди не стыдно, - написала на своей странице Facebook блогер и волонтер Наталья Юсупова. - Даже на фоне княгини Монако и первой Леди Франции, пани Марина, выглядит гораздо эффектней и свежо. Радует глаз".
Скриншот(facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Большинство пользователей отметили, что с данным суждением тяжело не согласиться. Некоторые напомнили и то, что Марина Порошенко сохранила хорошую фигуру, будучи многодетной мамой.
"Отличная фигура и отличное чувство стиля. Настоящая Леди!" - считает Галина Волошенюк.
"Эффектная да, гораздо моложе своих лет, тоже, интеллигентная, прекрасный наряд! Но княгиня Монако выглядит тоже свежо и хорошо", - добавила Лена Пономаренко.
"Марина отлично выглядит, мне лично леди Макрон больше нравится", - поделилась мнением Лена Корасон.
Скриншот(facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко на мероприятии, посвященном дню города в Виннице, упомянул о годовщине его брачного союза с Мариной Порошенко.
Так же сообщалось, что первая леди Украины Марина Порошенко сообщила, что дочери президента Евгения и Александра будут учиться в Великобритании. По словам Марины Порошенко, девочки сдали экзамены с высокими результатами, и родители дали им возможность выбрать будущую профессию.
Кроме этого напоминаем, что в Днепре супруга Президента Марина Порошенко открыла первый в Украине инклюзивный парк с учетом потребностей особых детей.
Видео: РБК-Украина