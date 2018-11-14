В сети обсудили образ Марины Порошенко на встрече жен глав государств

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Первая леди Украины на ответственном мероприятии ярко продемонстрировала деловой стиль на фоне остальных гостей

Первая леди Украины Марина Порошенко приняла участие в торжественном обеде для жен глав государств-участников "Парижского форума ради мира", который проходил в Версале. Встреча первых леди проходила в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Марина Порошенко была запечатлена на фотографиях с супругой президента Франции Бриджит Макрон, княгиней Монако Шерлин и женой президента США Меланией Трамп.

Фото: жены глав государств на встрече во Франции (facebook.com/petroporoshenko)

Фотографии быстро разлетелись по социальным сетям. На снимках первая леди Украины была облачена в строгий деловой черный костюм. Ее наряд дополняло колье, выполненное в национальном стиле.

Пользователи Facebook отметили, что Марина Порошенко очень достойно смотрелась на данном приеме. Совместные фотографии с другими женами глав государств, по мнению интернет-сообщества, позитивно сказались на имидже жены президента Украины, так как подчеркивали утонченность и эстетичность образа, в котором Марина Порошенко предстала на высокопоставленном мероприятии.

Стоит отметить, что Мелания Трамп прибыла на мероприятие в сером шерстяном платье с плиссированной юбкой от Dior.

Княгиня Монако Шерлин предстала на встрече в пальто с принтом в черно-белую клетку и большим черным бантом. На княгине были одеты расклешенные брюки.

Жена президента Франции Бриджит Макрон присутствовала среди гостей в жакете оливкового цвет. Ее фигуру подчеркивали узкие брюки и легкая белая блузка.

"Тот момент, когда за первую Леди не стыдно, - написала на своей странице Facebook блогер и волонтер Наталья Юсупова. - Даже на фоне княгини Монако и первой Леди Франции, пани Марина, выглядит гораздо эффектней и свежо. Радует глаз".

Скриншот(facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Большинство пользователей отметили, что с данным суждением тяжело не согласиться. Некоторые напомнили и то, что Марина Порошенко сохранила хорошую фигуру, будучи многодетной мамой.

"Отличная фигура и отличное чувство стиля. Настоящая Леди!" - считает Галина Волошенюк.

"Эффектная да, гораздо моложе своих лет, тоже, интеллигентная, прекрасный наряд! Но княгиня Монако выглядит тоже свежо и хорошо", - добавила Лена Пономаренко.

"Марина отлично выглядит, мне лично леди Макрон больше нравится", - поделилась мнением Лена Корасон.

Скриншот(facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко на мероприятии, посвященном дню города в Виннице, упомянул о годовщине его брачного союза с Мариной Порошенко.

Так же сообщалось, что первая леди Украины Марина Порошенко сообщила, что дочери президента Евгения и Александра будут учиться в Великобритании. По словам Марины Порошенко, девочки сдали экзамены с высокими результатами, и родители дали им возможность выбрать будущую профессию.

Кроме этого напоминаем, что в Днепре супруга Президента Марина Порошенко открыла первый в Украине инклюзивный парк с учетом потребностей особых детей.

Видео: РБК-Украина